Ein paar Gramm Molybdän in Mammografen, eine dünn aufgedampfte Schicht Gallium auf der Fotovoltaikzelle, Spuren von Neodym in den Magneten moderner Elektroautos: Viele unserer Hightech-Produkte enthalten geringe Mengen an seltenen Metallen.

Wie der Pfeffer auf dem Steak oder das Salz in der Gemüsesuppe verfeinern die so genannten Gewürzmetalle moderne Produkte und machen sie leistungsfähiger oder besser einsetzbar. Kondensatoren aus Tantal etwa ermöglichen die Verkleinerung von Mobiltelefonen oder Digitalkameras, Indium bildet eine leitende und transparente Schicht in Flachbildschirmen. Die Verfügbarkeit dieser Rohstoffe entscheidet darum maßgeblich über die Produktion und Weiterentwicklung zahlreicher moderner Technologien.

"Allein in einem Computerchip werden derzeit etwa 70 Metalle verarbeitet", sagt Lorenz Erdmann vom Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung IZT in Berlin. "Und die Zukunftstechnologien werden bei bestimmten seltenen Metallen zu einer steigenden Nachfrage führen." Bei Gallium, das in Leuchtdioden und integrierten Schaltungen eingesetzt wird, geht das IZT in einer gemeinsamen Studie mit dem Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung ISI davon aus, dass sich der Bedarf bis 2030 versechsfacht. Bei Neodym, das zu den so genannten seltenen Erden zählt, wird der Bedarf bis 2030 vermutlich um den Faktor 3,6 steigen [1]. Könnten uns also in wenigen Jahren die Metalle für unsere Hightech-Produkte ausgehen?