Die Vertragsstaaten des Washingtoner Artenschutzabkommens Cites haben den Schutz der afrikanischen Elefanten gestärkt. Die Runde in Doha lehnte Initiativen von Tansania und Sambia ab, das Moratorium zum Verkauf von Elfenbein zu lockern. Es ist der einzige der wichtigen Anträge, der auf der Artenschutzkonferenz im Emirat Qatar die erforderliche Mehrheit bekommen hat.

Die beiden afrikanischen Länder wollten auf einen Schlag insgesamt mehr als 100 Tonnen Elfenbein auf "legalem" Weg verkaufen. Tansania hatte versichert, das dadurch verdiente Geld in den Schutz seiner Elefanten zu investieren, die Annahme der Anträge scheiterte aber an der nötigen Zweidrittelmehrheit.

Artenschutzabkommen Cites Cites-Abkommen Bis zum 5. Oktober 2016 treffen sich Delegierte der 181 Mitgliedsstaaten, die das Washingtoner Artenschutzabkommen unterzeichnet haben, in Johannesburg, Südafrika. Auf Englisch heißt das Abkommen Cites (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Es besteht seit 1973 und regelt den internationalen Handel von bedrohten Tieren und Pflanzen. Geschützte Arten In das Abkommen sind bislang mehr als 5.000 Tier- und rund 29.000 Pflanzenarten aufgenommen worden. Sie werden in drei Anhängen gelistet:



Anhang I enthält vom Aussterben bedrohte Arten wie Großwale, Menschenaffen, Tiger und – mit Ausnahmen für einige Länder – Elefanten. Mit diesen Arten oder ihren Produkten darf international nicht gehandelt werden.



Anhang II umfasst etwa Geckos und einige Affenarten. Der Handel mit ihnen unterliegt strengen Auflagen. Die Art darf dadurch nicht weiter gefährdet werden. Die meisten der gelisteten Arten stehen in diesem Anhang.



Anhang III verzeichnet Arten, die von einem Land in seinem Hoheitsbereich unter Schutz gestellt wurden. (Quelle: dpa) Ergebnisse der letzten Konferenz Das letzte Treffen vor dem in Johannesburg fand 2013 in Bangkok statt. Die Ergebnisse damals: Der Handel mit fünf kommerziell und weltweit gefischten Haiarten wurde unter Aufsicht gestellt. Der unkontrollierte Handel mit Ebenhölzern, Rosenhölzern und Palisander aus Südostasien, Lateinamerika und Madagaskar wurde offiziell verboten. Holzlieferungen brauchen nun Exportpapiere, die belegen, dass die Art durch die Abholzung nicht gefährdet ist.



Angesichts der steigenden Wilderei von Elefanten und Nashörnern in Afrika wurde Wildtierkriminalität als Straftat eingestuft. Der Handel mit Dutzenden Arten (darunter Seekühe, Schildkröten, Frösche, Geckos) wurde unter Aufsicht gestellt.



Ein Antrag zum Handel mit Eisbärfellen scheiterte. Jedes Jahr sterben rund 400 Eisbären, vor allem in Kanada. Ob ihre Bestände gefährdet sind, ist umstritten.



Der Handel mit Tigern und Menschenaffen ist zwar seit Langem verboten, doch wird auch hier gewildert. Die Unterzeichner der Konvention einigten sich nur darauf, die Lage zu beobachten und resoluter gegen Wilderer vorzugehen. Trotz der Cites-Regulierungen werden viele bedrohte Arten weiter illegal genutzt und geschmuggelt. Neben der Aufnahme der Arten in einen Anhang des Abkommens sind vor allem nationale Gesetze und Kontrollen entscheidend dafür, ob es gelingt, Tiere und Pflanzen wirksam zu schützen.

Die Cites-Vertragsstaaten lehnten außerdem einen Antrag Tansanias ab, die Dickhäuter aus dem Anhang I, der den internationalen Handel mit Elfenbein untersagt, in den Anhang II zu verschieben. Dadurch wäre der Handel eingeschränkt möglich gewesen.

Auch Sambia hatte einen solchen Antrag stellen wollen, zog ihn aber am Montag zurück. Der afrikanische Elefant steht seit 1989 im Anhang I des Artenschutzabkommens. Im Jahr 2007 beschloss die Cites-Runde ein neunjähriges Moratorium für den Handel mit Elfenbein – dieses wollten Tansania und Sambia nun umgehen.

"Besonders die Ablehnung des Antrags von Tansania ist von entscheidender Bedeutung", sagt Volker Homes, der für die Umweltschutzorganisation WWF an der Konferenz teilnimmt. Laut einer Pressemitteilung begründet der WWF dies damit, dass sich die staatlichen Schutzmaßnahmen für die Elefantenpopulation gerade in Tansania in den vergangenen Jahren konstant verschlechtert hätten. Für fast die Hälfte des registrierten, staatlichen Lagerbestandes an Elfenbein gäbe es keinen gesicherten Herkunftsnachweis, heißt es weiter.

Auch der Internationale Tierschutz-Fonds sprach von einem "großen Sieg" für die Elefanten. Tansania und Sambia hätten mit ihren Anträgen dem Handel mit Elfenbein "die Tür öffnen" wollen. Dies sei aber verhindert worden. Die Organisation Pro Wildlife, die ebenfalls an der Konferenz in Qatar teilnahm, begrüßte die Entscheidung "zugunsten der grauen Riesen". Gleichzeitig warnte die Tierschutzorganisation vor einer Zunahme der Wilderei. Pro Wildlife schätzt, dass im vergangenen Jahr rund 38.000 Elefanten getötet worden seien, um den vor allem in Asien florierenden Schwarzmarkt mit Elfenbein zu versorgen.

Am Donnerstag hatten es die Vertragsstaaten abgelehnt, den internationalen Handel mit Eisbären, Fellen und anderen Jagdtrophäen zu verbieten. Auch bleibt der Handel mit Rotem Thunfisch erlaubt. Die Konferenz in Doha dauert noch bis zum 25. März an.