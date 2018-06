Rund um die Lagune Rodrigo de Freitas im brasilianischen Rio de Janeiro kämpfen die Behörden mit einem Fischsterben, dessen Ursache bislang unklar ist. Wie die brasilianische Presse berichtet, zogen die Behörden seit Freitag rund 78 Tonnen tote Fische aus dem Salzsee. Mehr als 100 Helfer sind damit beschäftigt, die Fischkadaver abzutransportieren.

Über dem Gewässer, das zu den beliebtesten Touristenattraktionen Rios zählt, liege ein stechender Gestank. Die Reinigungsarbeiten sollen in den kommenden zwei Tagen abgeschlossen werden.

Erste wissenschaftliche Analysen ergaben, dass eine in dem Gewässer neue Algenart das Sauerstoffniveau verändert haben könnte. Das lang anhaltende heiße Wetter in Rio de Janeiro, gefolgt von einem drastischen Temperaturabfall, könnte zu einer besonders starken Algenblüte geführt haben, vermuten die Experten.

Auch die Tatsache, dass oftmals Abfälle in den See geleitet werden, ist nach Einschätzung von Biologen ein möglicher Grund für das mysteriöse Sterben der Tiere. Am Dienstag wollten die Experten einen Bericht vorlegen.