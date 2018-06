Inhalt Seite 1 — Diese Mikrobe spaltet Methan – und frisst Nitrit Seite 2 — Des Rätsels Lösung Auf einer Seite lesen

Vor 2,5 Milliarden Jahren war die Erde nicht nur wüst und leer, es gab auch keine Luft zum Atmen, zumindest nicht für Landlebewesen, wie sie sich heute auf ihr tummeln. Erst als Mikroorganismen wie Cyanobakterien und später auch Algen und Pflanzen mit der Photosynthese begannen, Lichtenergie in Sauerstoff umzuwandeln, wurde der Grundstein für unseren heutigen Artenreichtum gelegt. So die gängige Theorie.

Jetzt stellen Wissenschaftler aus Holland, Deutschland und Frankreich einen neu entdeckten Reaktionsweg vor, mit dem schon vor der Entwicklung der Photosynthese Sauerstoff produziert worden sein könnte – ganz ohne Licht.

In der aktuellen Ausgabe des Wissenschaftsmagazins Nature beschreiben Mikrobiologen ein Bakterium, dem es gelingt, auch unter anaeroben Bedingungen, also in sauerstoffarmer Umgebung, Methan mit Sauerstoff zu spalten – und so Energie zu gewinnen. Den Sauerstoff gewinnt es aus es Nitrit (NO 2 -), das durch intensive Düngung in landwirtschaftlichen Böden und im Süßwasser reichlich vorkommt.

Auch vorher kannte man schon anaerobe Bakterien, die Methan spalten können, diese nutzen dazu aber Sulfat. Es ist der umgekehrte Prozess, den Archaebakterien beispielsweise im Rindermagen benutzen, und bei dem Methan als Treibhausgas entsteht. Aerobe Bakterien können den normalen Umgebungssauerstoff verwerten, um das Methan zu verheizen. Die neu entdeckte Art scheint eine Mischform beider bekannter Varianten zu sein.

Der Fund war eher Zufall und stellte die Wissenschaftler vor einige Widersprüche. Sie nahmen Proben aus einem niederländischen Süßwassergraben, der keinen Sauerstoff enthielt. Folgerichtig zeigten die Bakterienkulturen im Labor ein anaerobes Verhalten, für die Energiegewinnung aus Methan schienen sie nichts als Nitrit zu brauchen.

Die Erbgutanalyse war schwierig, weil das Bakterium extrem langsam wächst und deshalb nur in geringer Zahl inmitten einer großen Bakterien-Gemeinschaft vorkommt. Die Forscher isolierten zunächst nur Gen-Fragmente aus den Wasserproben, die sie anschließend sequenzierten. Mit einer Spezialsoftware setzten sie dann das ganze Genom wie ein Puzzle wieder zusammen.