Eidechsen auf der ganzen Welt steht möglicherweise ein Massensterben bevor. Der Grund sind steigende Temperaturen. "Die Auslöschung ist eine Folge des Klimawandels. 20 Prozent aller Arten werden bis 2080 verschwunden sein, wenn wir die Kohlendioxid-Produktion nicht begrenzen, die für die globale Erwärmung verantwortlich ist", sagt der Biologe Barry Sinervo von der Universität von Kalifornien in Santa Cruz. Zusammen mit Kollegen aus der ganzen Welt hat er über Jahrzehnte hinweg die Populationen der Tiere vor allem in Mexiko beobachtet.

In manchen Regionen seinen einige Eidechsenarten bereits verschwunden, heißt es in der Studie, die die Forscher im Magazin Science veröffentlichten. Die Eidechsen leiden offenbar ausschließlich unter der zunehmenden Wärme, denn andere negative Auswirkungen auf ihren Lebensraum haben die Wissenschaftler nicht ausmachen können.

Das Verschwinden ganzer Eidechsenpopulationen beobachteten Forscher erstmals in Frankreich und anschließend in Mexiko. Rund 12 Prozent der lokalen Arten seien bereits ausgestorben. "Die Tiere müssen sich in der Sonne erwärmen, aber wenn es zu warm wird, müssen sie sich in den Schatten zurückziehen und können dann nicht auf die Jagd gehen", erklärt Sinervo. Auf der mexikanischen Halbinsel Yucatán etwa hätten die Forscher herausgefunden, dass die Zahl der Stunden wesentlich geschrumpft sei, in denen die Tiere auf Futtersuche gehen können. "Das reicht gerade aus, um sich aufzuwärmen, bevor sie sich wieder zurückziehen müssen."

Diese Beobachtungen nutzten die Forscher, um ein Modell für das Aussterbensrisiko der Tiere zu entwickeln. In dem Modell wird die maximale Lufttemperatur, die Körpertemperatur der Eidechsen sowie der Zeitraum berücksichtigt, in denen sich die Tiere aufgrund zu hoher Temperaturen zurückziehen. Das Modell konnte das Verschwinden von Arten in Mexiko so genau erklären, dass die Forscher es auf Eidechsenpopulation von 34 verschiedenen Arten auf fünf Kontinenten übertrugen. Sie verglichen die Vorhersage anschließend mit tatsächlichen Zahlen von verschwundenen Eidechsen. So entstand die erste Berechnung, wie gefährdet Eidechsen in Zusammenhang mit dem Klimawandel wirklich sind.

Das Verschwinden der Eidechsen ist nicht nur in Hinblick auf die bedrohte Artenvielfalt tragisch. Ohne die Tiere, befürchten Biologen, werden auch ganze Nahrungsketten in der Tierwelt zusammenbrechen oder negativ beeinflusst werden. Für viele Tiere wie Vögel und Schlangen seien die Eidechsen wichtiges Beutegut, und sie selbst seien wichtig als Jäger von Insekten.