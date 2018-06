Vier Wochen nach der Explosion der Bohrinsel Deepwater Horizon hat das Ökosystem im Golf von Mexiko bereits erheblichen Schaden erlitten . Nun soll sich die Sorge, dass die Ölpest auch an den Küsten Floridas schwere Umweltschäden anrichten könnte, bestätigt haben. Denn Satellitenbilder sollen zeigen, dass Teile des Öls den Loop Current erreicht haben.



Diese warme Meeresströmung verbindet die Karibik mit Florida und mündet langfristig im Golfstrom. Auf seinem Weg durchquert das Wasser auch den Golf von Mexiko und somit das vom Öl belastete Gebiet. Sind die Florida Keys mit ihren Mangroven bedroht?



Die Unglücksstelle, an der weiterhin große Mengen Öl in einer Tiefe von rund 1500 Metern ins Meer gelangen, liegt nordwestlich der Strömung. Aufgrund der Windrichtung und der sonst üblichen Strömungsmuster in der Region, hielten F orscher eine Ausbreitung in den Golfstrom für unwahrscheinlich . Doch die Meeresströmung verändert im Lauf der Zeit ihre Position leicht.

Zurzeit dreht sich am oberen Ende des Loop Current ein Wirbel, Eddie genannt, gegen den Uhrzeigersinn. Gelangt Öl in diese Verwirbelung, wird es im Golf von Mexiko gehalten, ein Rest allerdings könnte in den Hauptstrom gelangen und Kurs auf die Floridastraße nehmen, teilte die US-Behörde für Ozeanografie (NOAA) bereits am Dienstag mit. Das Öl könnte dann binnen acht bis zehn Tagen Florida erreichen. Die dortigen Strände seien wahrscheinlich aber nur dann gefährdet, wenn ein starker Wind landeinwärts das Öl direkt an die Küste treibe.

Wie Jane Lubchenco von der NOAA sagt, lassen Satellitenbilder vermuten, dass zwar der Großteil des Ölteppichs Dutzende Meilen vom Loop Current entfernt ist . Ausläufer leichten Öls jedoch wurden bereits nah an die Meeresströmung geschwemmt. Ob es tatsächlich hinein getrieben worden ist, sollen Untersuchungen im Laufe des Tages zeigen. Das Fischfangverbot wurde jedoch vorsorglich auf ein größeres Gebiet ausgeweitet.

Laut Bertrand Chapron vom Meeresforschungsinstitut Ifremer im französischen Brest ist dies bereits geschehen. Die Wissenschaftler des Instituts nutzen Radaraufnahmen des Esa-Satelliten Envisat , um den Ölteppich zu beobachten. Die Bilder zeigen Chapron zufolge eindeutig, dass zumindest das Öl an der Wasseroberfläche den Loop Current erreicht hat . "Bei einer Geschwindigkeit von fünf Kilometern pro Stunde dauert es zirka eine Woche bis das Öl Florida erreicht", sagt der Forscher.

Um wie viel Öl es sich handelt, lässt sich jedoch nicht sagen. "Wir können mit unseren Aufnahmen allein die Oberfläche sehen. Um die Menge festzustellen, braucht es dreidimensionale Untersuchungen", sagt Chapron. Dass Öl in den Hauptstrom des Loop Current geraten ist, sei sicherlich keine guten Nachricht. Doch sei die Meeresströmung extrem turbulent und intensiv: "Sie könnte helfen, das Öl zu fragmentieren und so die Gefahr für das Ökosystem minimieren."

Bereits am Montag wurden mindestens 20 Teerklumpen an einen Strand auf der Insel Key West angeschwemmt. Laut NOAA jedoch, ist noch nicht bewiesen, dass es sich dabei um Öl handelt. Chemische Analysen sollen das nun klären.