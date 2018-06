Der Energiekonzern BP will die Öl-Quelle im Golf von Mexiko am Wochenende komplett schließen. Nach Angaben von US-Medien wolle das Unternehmen am Samstag oder Sonntag versuchen, schweren Schlamm in die seit vier Wochen sprudelnde Quelle in der Tiefe des Meeres zu pumpen. Dabei sollen mehr als 6000 Liter pro Minute in die Öffnungen eines Ventilsystems gepresst werden, das über dem Hauptbohrloch installiert ist. BP hofft, dass das Loch dadurch verstopft wird. Danach könne es mit Zement abgedichtet werden.

Sollte dieser Versuch scheitern, werde das Unternehmen versuchen, statt des Bohrlochs das Ventilsystem selbst zu verstopfen. Dafür müsste das Loch unter anderem mit kleinen Gummiteilen beschossen werden.

Bislang hätten Daten über die Druckverhältnisse in dem 450 Tonnen schweren Ventil-System gefehlt, so dass die Technik bislang nicht hätte angewandt werden können. Die Ergebnisse eines entsprechenden Drucktests lägen nun aber vor. US-Innenminister Ken Salazar zufolge wurde die Methode von Wissenschaftlern und BP-Ingenieuren als die aussichtsreichste bezeichnet.

Vier Wochen nach dem Untergang der Bohrinsel Deepwater Horizon im Golf von Mexiko ist es dem britischen Ölriesen BP zwar mittlerweile gelungen, 40 Prozent des ausströmenden Öls über ein Saugrohr aufzufangen. Laut den US-Behörden wurden aber schon mehr als 150 tote Meeresschildkröten, zwölf tote Delfine und 35 ölverschmierte Vögel gefunden, von denen 23 starben. Nun wurden auch weitere Teile im Golf von Mexiko für die Fischerei gesperrt. Die Behörde für Ozeanografie NOAA vergrößerte die Verbotszone von rund 8 auf etwa 19 Prozent der betroffenen Meeresregion.

Inzwischen mehren sich die Anzeichen, dass auch andere Küstenabschnitte von der Umweltkatastrophe betroffen sein könnten. Die europäische Raumfahrtbehörde Esa teilte mit, dass das Öl durch den sogenannten Loop-Current Richtung Florida getrieben wird . Es sei "wahrscheinlich", dass das Öl den US-Bundesstaat Florida "innerhalb von sechs Tagen" erreiche und durch den Golfstrom gar die Ostküste hinaufgetragen werden könnte. Eine Gefahr, die im Bundesstaat Louisiana nach Medienberichten schon Realität wurde. Dort sei mittlerweile dickflüssiges Öl im Marschland am südlichen Mississippi entdeckt worden.