Die Bemühungen des britischen Energiekonzerns BP, das lecke Ölbohrloch im Golf von Mexiko zu verschließen, haben einen schweren Rückschlag erlitten. Die sogenannte "Top-Kill"-Methode, bei der Schlamm in das Loch gepumpt wurde, sei gescheitert, sagte BP-Einsatzleiter Doug Suttles. Zuvor hatte Präsident Barack Obama hatte der von der Katastrophe betroffenen Bevölkerung vor Ort Unterstützung zugesichert.

"Nach drei ganzen Tagen des Versuchs mit 'Top Kill' sind wir unfähig gewesen, das Ausströmen des Öls aus dem lecken Bohrloch vor der Südküste der USA zu stoppen", sagte Suttles bei einer Pressekonferenz. Daher habe BP entschieden, "zur nächsten Option überzugehen". Der Konzern hatte versucht, das Bohrloch vor der Südküste der USA mit Spezialschlamm sowie Gummiresten und Faserabfällen zu schließen und es dann mit Zement zu versiegeln. Die Arbeiten in 1500 Metern Tiefe hatten am Mittwoch begonnen. Sie wurden zwischendurch stundenlang unterbrochen, um die Ergebnisse zu überprüfen.

Auf Nachfrage konnte Suttles nicht sagen, warum genau die "Top-Kill"-Methode nicht funktionierte. "Wir wissen das nicht sicher", sagte er. Das ausfließende Öl habe nicht "nachhaltig" gestoppt werden können. BP-Chef Tony Hayward hatte die Erfolgschancen der Methode auf 60 bis 70 Prozent geschätzt. Die Küstenwachen-Konteradmiralin Mary Landry sagte bei der Pressekonferenz, alle seien "sehr enttäuscht" über den Fehlschlag. Es werde weiter offensiv nach einer Lösung gesucht.

Auslöser der Ölkatastrophe war die Explosion der von BP betriebenen Ölbohrplattform "Deepwater Horizon" am 20. April. Seitdem traten täglich hunderttausende Liter Öl aus. Das Scheitern von "Top Kill" ist ein herber Rückschlag bei der Bewältigung der größten Ölkatastrophe in der Geschichte der USA. BP hatte die Methode als beste Chance auf ein Verschließen des Lecks eingeschätzt. Stattdessen sollen nun die zerstörten Ölleitungen an dem Bohrloch entfernt und eine Kapsel über dem Loch installiert werden, durch die das austretende Öl abgepumpt werden kann. Dies wird laut BP und Küstenwache vier bis sieben Tage dauern.

Als weitere Alternative gilt das Bohren eines Entlastungsbohrlochs, wodurch der Druck auf das lecke Bohrloch verringert werden soll. Mit den Bohrungsarbeiten wurde zwar bereits begonnen, die Fertigstellung dürfte aber noch zwei Monate in Anspruch nehmen.

Präsident Barack Obama hat enttäuscht auf den neuen Rückschlag im Kampf gegen die Ölpest im Golf von Mexiko reagiert. Er habe gehofft, dass der Versuch, die sprudelnde Ölquelle am Meeresboden zu verschließen, erfolgreich ist. "Nun ist klar, dass es nicht funktioniert hat", sagte Obama. Er nannte es "herzzerreißend" und "entzürnend", dass nun weiter Öl aus dem zerrissenen Rohr in 1500 Metern Tiefe ins Meer fließt.

Er habe deshalb angewiesen, dass BP nun den Alternativplan starte, das Öl in einem Behälter über der Quelle aufzufangen, sagte Obama. "Dieser Ansatz ist nicht ohne Risiko und wurde vorher noch nie versucht. Es wird schwierig und benötigt mehrere Tage." Die Regierung werde weiter alle Maßnahmen fördern, die das Ölleck stoppen könnten, bis in mehreren Monaten die zwei Entlastungsbohrungen fertig seien.

Obama kündigte zudem an, das Personal zur Bekämpfung der Umweltkatastrophe an der US-Südküste deutlich aufzustocken. Bislang seien 20.000 Helfer im Einsatz, diese Zahl solle verdreifacht werden. Er habe Heimatschutzministerin Janet Napolitano und den Leiter der Küstenwache, Admiral Thad Allen, angewiesen, die Zahl entsprechend zu erhöhen.