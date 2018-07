ZEIT ONLINE : Seit mehr als einem Monat sprudelt das Öl im Golf von Mexiko ins Meer. Alle Versuche des Ölkonzerns BP, das Leck zu stopfen , scheiterten. Die Ölpest ist außer Kontrolle . Frau Ott, Sie waren gerade drei Wochen lang an den Küsten von Louisiana, Alabama und Mississippi unterwegs. Wie ist die Lage?

Riki Ott : Das Letzte was ich gehört habe, ist, dass täglich bis zu 18 Millionen Liter frisches, hoch giftiges Öl auslaufen. Ich muss den Atem anhalten, wenn ich daran denke, was uns noch bevorsteht. Die Leute fangen gerade erst an, zu begreifen, was das Öl an der Küste und im Marschland anrichtet. Alle hatten gehofft, das Öl bleibe auf See, doch nun sind alle außer sich, denn die Teerklumpen und das ganze gelöste Öl erreichen die Strände. Große Sorgen macht mir auch die beispiellose Menge an chemischen Lösungsmitteln, also Dispergatoren , die BP sowohl oberhalb als auch unterhalb der Wasseroberfläche versprüht. Es gibt weder eine Überwachung, welche kurzfristigen Folgen das auf das marine Ökosystem und an Land hat, noch was langfristig zu befürchten ist.

ZEIT ONLINE : Die amerikanische Umweltbehörde EPA hat den Konzern BP gerade aufgefordert, nach dem wochenlangen Einsatz der Chemikalie Corexit auf ein weniger toxisches Mittel umzustellen.

Ott : Wissen Sie wie BP darauf reagiert hat? Sie haben einfach Nein gesagt. Der Konzern treibt die US-Regierung praktisch vor sich her . Es ist, als ob man versuchen würde, ein Feuer mit Kerosin zu löschen. Die Dispergatoren sind giftig für die Umwelt und gesundheitsgefährdend für den Menschen. Der Einsatz ist ein Kompromiss, den BP eingeht, um zu versuchen, die Schäden an der Küste zu minimieren. Es wird in Kauf genommen, Leben im Wasser zu töten, um Tiere an Land zu retten. Dabei sind die Lösungsmittel nur zu 50 bis 60 Prozent effektiv. So oder so gelangt etwa die Hälfte des austretenden Öls unbehandelt an Land.

ZEIT ONLINE : Der Geschäftsführer von BP hat am Wochenende erstmals von einer Katastrophe im Golf von Mexiko gesprochen. Offenbar ist die Verzweiflung groß, das Ölleck nicht in den Griff zu bekommen.

Ott : BP versucht meiner Meinung nach nun alles, um seine Haftbarkeit so gering wie möglich zu halten. Das betrifft jegliche Zahlungen, die auf den Konzern zukommen, von den Umweltschäden bis hin zu den Entschädigungen für die Fischer und Gemeinden, die direkt betroffen sind. Das alles zeigt sich an der aggressiven Haltung, die BP einnimmt. Mitarbeiter des Konzerns versuchen, die Medien und Kameras auf Abstand zu halten und verscheuchen Reporter von den Stränden. Zudem haben Sie den Fischern Verträge angeboten, in denen diese darauf verzichten sollen, später Ansprüche gegen BP geltend zu machen. Ganz zu schweigen von den gesundheitlichen Gefahren, denen die angeheuerten Helfer und Fischer ausgesetzt sind.