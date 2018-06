An der Küste der Bundesstaaten rund um den Golf von Mexiko bangen die Menschen, ob der herannahenden Katastrophe. Derweil übt sich die Umweltbehörde EPA der Vereinigten Staaten in neuen Superlativen und zeigt eindrücklich, wie hilflos man im Kampf gegen das Öl ist. "Es könnte schlimmer werden als alles je Dagewesene", sagte EPA-Chefin Lisa Jackson am Dienstag.

Vor dem Beginn einer Anhörung im Kongress wird damit der Druck auf den Energiekonzern BP größer. Unter anderem der Energieausschuss will die Manager befragen, deren Firmen an der Erdölförderung auf der Bohrinsel Deepwater Horizon beteiligt gewesen waren. Dabei soll der BP-Amerika-Chef, Lamar McKay, aussagen. BP bohrte von der Plattform aus, die die Firma Transocean geleast hatte. Auch dessen Chef, Steven L. Newman, soll eine Erklärung abgeben, ebenso wie ein Verantwortlicher des Ölfeldausrüsters Halliburton. Mitarbeiter des Unternehmens befanden sich auf der Förderanlage bevor diese am 20. April explodierte.

Die Verantwortung für die Katastrophe will keiner der drei übernehmen. BP-Chef Tony Hayward hat in den vergangenen Tagen stets betont, dass sein Konzern zwar die Verantwortung für die Beseitigung der Unglücksschäden übernimmt, aber die Schuld beim Betreiber der Plattform liege.

Streit herrscht vor allem über die Frage, warum ein automatisches Sicherungsventil bei der Explosion nicht aktiviert wurde . Normalerweise soll das Bohrloch im Falle eines Unglücks durch diesen Mechanismus geschlossen werden. In einer für die Senatsanhörung vorbereiteten Stellungnahme wirft BP der Eignerfirma der Bohrinsel, Transocean, vor, sie sei für die Sicherungsventile verantwortlich. Transocean versichert wiederum, der Fehler liege in einer Betonkonstruktion von Öldienstleister Halliburton, die die Ölquelle hätte verschließen müssen.

Derartige Schuldzuweisungen helfen den Menschen und vor allem den bedrohten Tier- und Pflanzenarten wenig. Noch immer sprudeln täglich rund 800.000 Liter Öl aus Lecks in 1500 Metern Tiefe. Verzweifelte Versuche, die Löcher zu stopfen, schlugen bislang fehl . Ingenieure arbeiten nun daran, einen kleineren "Deckel" über das Bohrloch zu stülpen , sagte BP-Chef Tony Hayward in Houston. Die Hoffnung sei, dass sich in der kleineren Konstruktion nicht wie in der zunächst eingesetzten Stahlglocke Eiskristalle bilden, die das Abpumpen des Öls verhinderten. Sollte dies nicht gelingen, könnte das Unglück eine größere Dimension erreichen als der Untergang des Tankers Exxon Valdez 1989 vor Alaska. Bis heute leidet das Ökosystem unter den Folgen der 40.000 Tonnen Öl, die damals in den Prince-William-Sund strömten .

Ölkatastrophen Ölpest Tankerunglücke Ölbohrinsel Öl-Bohrinsel Ölkatastrophen: "Exxon Valdez" 1989 Um das empfindliche Ökosystem an der Südküste des US-Bundesstaates Alaska für Jahre nachhaltig zu schädigen, reichten im März 1989 knapp 40.000 Tonnen Rohöl aus dem verunglückten Tanker Exxon Valdez. Im Prince-William-Sund kam es damals zur bislang größten Umweltkatastrophe in der Geschichte der USA. 2400 Kilometer Küste wurden verunreinigt. Hunderttausende Seevögel starben, auch Otter, Robben und Grauwale verendeten. Trotz aufwendiger Reinigungsarbeiten hat sich das Gebiet nur oberflächlich erholt. Die niedrigen Temperaturen verzögern den biologischen Abbau des Öls. Vor allem in den Uferzonen lagern noch immer Reste der "schwarzen Pest". Viele Tierarten leiden bis heute unter der Katastrophe. "Amoco Cadiz" 1978 Zur folgenschwersten Ölkatastrophe in Europa kam es im März 1978, als der Supertanker Amoco Cadiz an der französischen Atlantikküste nördlich von Brest auf Grund lief. Im Sturm zerbrach der Koloss, und mehr als 223.000 Tonnen leichtes Rohöl verpesteten Strände und Felsen der Bretagne auf einer Länge von 360 Kilometern. Wochenlang schaufelten Tausende Freiwillige und Soldaten das Öl in Plastiktüten und schrubbten verschmierte Felsen. In einem Ölteppich von der Größe des Saarlands starben Vögel, Fische und Muscheln. Die Austernbänke wurden für Jahre zerstört, der Tourismus zunächst schwer beeinträchtigt. Günstige Strömungen, hohe Wellen und die vielen Freiwilligen verhinderten ein Desaster. Schon 1979 lockte die Bretagne wieder Urlauber an saubere Strände, doch nach Schätzungen von Experten lagen ein Jahr nach dem Unglück noch immer 40.000 Tonnen Öl auf dem Meeresgrund. "Pallas" 1998 Als der Holzfrachter Pallas im Herbst 1998 an der Nordseeküste vor Amrum strandete, starben 16.000 Seevögel. Verantwortlich waren 100 Tonnen Schweröl, die aus dem Schiff geflossen waren.

Der schwarz schimmernde Teppich im Golf von Mexiko wird stetig größer und ist von der Fläche her fast so groß wie das Bundesland Schleswig-Holstein. Noch ist das Öl nur an wenigen Stränden auf Inseln, die der Küste vorgelagert sind, angelandet. Doch sollte der schmierige Film die Feuchtgebiete, Seegraswiesen und Mangrovenwälder im empfindlichen Mississippi-Delta erreichen, sehen Umweltschützer eine Katastrophe von bislang ungeahntem Ausmaß auf die USA zukommen. Seit drei Wochen versuchen BP, die Küstenwache, die Nationalgarde, lokale Behörden und freiwillige Helfer das Öl einzudämmen.