Anrührende Bilder dringen über Fernsehen, Internet und Zeitung in die Wohnung: Dick klebt Ölschlamm an der Kreatur, die nur noch schwach mit den Flügel schlagen kann und mühsam die Augen aufschlägt – dass es sich um einen Vogel handelt, ist kaum erkennbar. Andere Individuen versuchen verzweifelt, ihr Gefieder zu säubern – und verschlimmern ihre Situation nur, weil sie dadurch das Gift aufnehmen. Es sind Aufnahmen wie diese, die für viele erst eine Ölkatastrophe wie die im Golf von Mexiko begreifbar machen und einen Helferinstinkt wecken.

Millionen Liter Öl sind mittlerweile aus der lecken Bohrung der havarierten Plattform Deepwater Horizon ins Meer gesprudelt und werden von den Wellen nach und nach an die Küsten gespült, wo sie die Strände teerartig überziehen. Riesige Küstenabschnitte sind mittlerweile von der Katastrophe betroffen und damit Millionen von See- und Küstenvögeln, die sich gerade mitten in ihrem Brutgeschäft befinden. Gleichzeitig strömen tausende Freiwillige an die US-amerikanische Golfküste, um zu helfen und zumindest einen Teil der Tiere vor dem Öl zu retten.

Der Nutzen dieser zweifelsohne gut gemeinten Hilfe ist jedoch sehr gering, geben Fachleute wie der Ornithologe Markus Nipkow vom Naturschutzbund (NABU) zu bedenken: "Nur ein sehr geringer Teil der verölten Vögel gelangt überhaupt an Land. Viele verenden bereits auf dem Meer und werden, wenn überhaupt, nur tot angespült." Das zeigt zum Beispiel der Fall der Pallas, eines Holzfrachters, der 1998 vor der Küste Schleswig-Holsteins auf Grund lief. Insgesamt wurden dabei zwar nur rund 60 Tonnen Schweröl freigesetzt, die jedoch schwere Folgen für die Seevögel der Region hatten, so Nipkow: "Wir schätzen, dass insgesamt etwa 26.000 Vögel verölt wurden, von denen Helfer etwa die Hälfte am Strand einsammelten – das ist schon eine außergewöhnlich hohe Zahl. Doch nur 1100 konnte man überhaupt noch lebend in die Pflegestationen bringen."