Die Umweltschutzorganisation Greenpeace spricht vom "größten Gentechnik-Saatgutskandal" in Deutschland. Saatgut, das winzige Spuren (bis zu 0,1 Prozent) der in Europa nicht für den Anbau zugelassenen Mais-Sorte NK 603 enthalten haben soll, gelangte versehentlich von Niedersachsen aus in den Handel und wurde zum Teil ausgesät. Doch was bedeutet das? Besteht eine Gefahr für den Verbraucher? Haben die Behörden versagt? Oder wird hier eine eher harmlose Panne unnötig aufgebauscht?

Die Sorge, das jetzt "Genmais" in Deutschland auf den Teller kommt, ist unbegründet. Denn die Mais-Sorte mit dem technischen Namen PR 38 H20, die zum Teil mit dem genetisch veränderten Mais NK 603 verunreinigt war, ist eine Züchtung, die normalerweise nur zur Energiegewinnung in Biogasanlagen angepflanzt wird. Als Lebensmittel ist die Sorte ungeeignet. "Es ist zwar nicht verboten, diesen Mais auch als Futtermittel für Tiere zu verwenden, aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass Bauern dazu diese Sorte nehmen", sagt selbst Alexander Hissting, Agraringenieur und Landwirtschaftsexperte bei Greenpeace. Außerdem ist NK 603 eine Mais-Sorte, deren gesundheitliche Unbedenklichkeit wissenschaftlich bereits nachgewiesen wurde.

Und es gibt eine weitere gute Nachricht in diesem Fall: Im Frühjahr hat sich gezeigt, dass die Saatgut-Kontrollen der Landesbehörden offenbar recht gut funktionieren: In acht Bundesländern waren bei Untersuchungen von Stichproben im Labor Mais-Chargen rechtzeitig aufgefallen , die mit Spuren gentechnisch veränderter Mais-Sorten verunreinigt waren. Die betroffenen Chargen wurden aus dem Verkehr gezogen, bevor es zur Aussaat kam.

Mais Niedersachsen Die Panne in Niedersachsen Weil die Laborauswertung und die Weitergabe der Ergebnisse in Niedersachsen besonders lange dauerten, war der Mais schon ausgesät, als das zuständige Ministerium von der Verunreinigung mit Spuren der genetisch veränderten Mais-Sorte erfuhr. Deshalb wurden betroffene Mais-Chargen ausgesät. Da der Mais auch in andere Bundesländer geliefert wurde, müssen nun auch Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein die Bauern informieren, denen verunreinigte Chargen geliefert wurden. Der Ablauf der Ereignisse Der genaue Ablauf der Ereignisse wurde sowohl vom Landwirtschafts- als auch vom Umweltministerium in Niedersachsen bestätigt: - 9. Februar 2010: Mitarbeiter der Landwirtschaftskammer in Niedersachsen ziehen 35 Proben von Mais-Saatgut - 19. Februar 2010: Zehn Tage später gelangen diese Proben zur Analyse ins Labor. - Anfang April 2010: Erst etwa zwei Monate nach der Probennahme liegen die Untersuchungsergebnisse dem Niedersächsischen Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Landesentwicklung vor. In zwei der 35 Proben wurden Spuren der Mais-Sorte PR 38 H20 gefunden, deren Anbau in Europa nicht zugelassen sind. Die Verunreinigung betrug bis zu 0,1 Prozent. - 27. April 2010: Zwei Wochen später informiert das Landwirtschaftsministerium das Niedersächsische Ministerium für Umwelt und Klimaschutz, das für die Eindämmung des Schadens zuständig ist. Inzwischen sind die verunreinigten Chargen in den Handel gelangt und so in sieben weitere Bundesländer. Außer in Nordrhein-Westfalen, wo ein Händler die Charge weiterverkaufte, wurden sie wohl in allen betroffenen Bundesländern ausgesät.

Anders in Niedersachsen. Dort dauerte es ganze zwei Monate, bis die Laborergebnisse der 35 genommenen Proben dem Niedersächsischen Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Landesentwicklung vorlagen. In zwei davon hatten Wissenschaftler des Landesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LAVES) Spuren der Mais-Sorte NK 603 von Monsanto entdeckt.

"Warum das bei uns so lange gedauert hat, können wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen", sagt eine Sprecherin des Ministeriums. Fest steht allerdings, dass andere Bundesländer zum Teil deutlich mehr Proben in einer kürzeren Zeit untersuchten und so verhinderten, dass verunreinigtes Mais-Saatgut in Umlauf kam.