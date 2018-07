Inhalt Seite 1 — Neue massive Vorwürfe gegen BP Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Während der tropische Sturm Bonnie geringere Auswirkungen auf die Bekämpfung der Ölpest im Golf von Mexiko hat als befürchtet, kämpft der britische Konzern BP mit weiteren schweren Vorwürfen. Bei den Anhörungen in New Orleans zur Untersuchung der Explosion auf der Bohrinsel sagte der Chefelektriker, Mike Williams, Teile der Alarmanlage in den Schlafquartieren seien gezielt abgestellt gewesen.

Es handelt sich nicht um die Alarmanlagen im Bohrbereich, die vor Feuer, Gas oder einem Druckanstieg warnt. Die haben offenbar funktioniert und Alarm ausgelöst, ehe ein unerwarteter Überdruck im Bohrschacht zur Explosion am 20. April führte. Absichtlich ausgeschaltet war der Mechanismus, der automatisch eine Sirene sowie das Licht in den Schlafräumen einschaltet, sobald anderswo auf der Bohrinsel ein Alarm ausgelöst wird.

In den Wochen zuvor hatten sich Arbeiter beschwert, dass sie zu oft durch Fehlalarm aus dem Schlaf gerissen wurden. US-Medien kommen zu dem Schluss, es sei unklar, ob die elf Todesopfer vermieden worden wären, wenn die Automatik eingeschaltet gewesen wäre.

Der Vorsitzende des Professorenverbands der USA, Cary Nelson, wirft BP vor, angesehene Meeresforscher als Berater anzustellen und ihre Arbeit mit Vertragsklauseln einzuschränken, um die Informationen über die Folgen der Ölpest zu kontrollieren. "Ein gigantischer Konzern versucht das Schweigen von Hochschullehrern zu erkaufen ", sagte Nelson der BBC . Die US-Regierung hat von BP verlangt, die Erforschung der Langzeitfolgen der Ölpest mit 500 Millionen Dollar über zehn Jahre zu finanzieren.