"Wir schreiben das Jahr 2010. Dies sind die Abenteuer von mehr als 2700 Wissenschaftlern, die zehn Jahre unterwegs waren, um fremde Welten zu erforschen, neues Leben und neue Ökosysteme." Ihr Unterfangen erinnert ein wenig an die Geschichte des berühmten Raumschiffs Enterprise aus der gleichnamigen Fernsehserie. Zwar gingen statt Captain Kirk und seiner Mannschaft reale Forscher aus mehr als 80 Ländern auf die Reise. Doch auch sie drangen in einen Kosmos vor, den nie ein Mensch zuvor gesehen hatte: die Tiefsee.

Heute endet ihr Abenteuer und damit eines der größten Forschungsprojekte, das je unternommen wurde: Die Bestandsaufnahme fremden Lebens auf unserem Planeten, der Census of Marine Life (CoML) . Die 650 Millionen US-Dollar teuren Inventarlisten aus dem Meer sind lang: Rund 250.000 Arten sind bisher eingetragen, von urzeitlichen Korallen, geisterhaften Quallen, allerlei Krebsgetier bis hin zu Riesenkalmaren von der Größe eines Kleinbusses. "Die Volkszählung vergrößert die Welt, die wir kennen. Das Leben erstaunte uns, wo immer wir hinblickten", sagt die Französin Myriam Sibuet, die im wissenschaftlichen Vorstand des Projektes sitzt.

Seit dem Jahr 2000 durchforsteten Biologen, Meeresforscher, Ökologen und Genetiker das größte Ökosystem des blauen Planeten. Mit U-Booten, Kameras, Robotern, Sonden, Netzen und an Bord von Forschungsschiffen entwickelten die Forscher jedoch kaum mehr als eine Momentaufnahme. Erst Bruchteile der Ozeane sind bekannt, die allein rund 70 Prozent der Erdoberfläche überziehen. Daran ändern auch die Ergebnisse des Census of Marine Life wenig, die das Forscherkonsortium jetzt in London vorstellt. Nie lernte der Mensch mehr über die Fremden in der Tiefsee und doch sind kaum fünf Prozent der Weltmeere erforscht.

In den Tiefen der Meere leben die wundersamsten Kreaturen. Klicken Sie auf das Bild, um zur Fotostrecke zu gelangen Kevin Raskoff

Die Ergebnisse des Zensus sollen nun für jedermann im Internet abrufbar sein. Alle bekannten und neu gefundenen Arten werden im World Register of Marine Species erfasst. Eine weitere riesige Datenbank namens Obis (Ocean Biogeographic Information System) ist bereits mit mehr als 28 Millionen Aufzeichnungen gefüttert worden. Das Ziel: Eine Weltkarte der Artenvielfalt der Ozeane.

Das Video (in englischer Sprache) erklärt, warum es wichtig ist, die Artenvielfalt der Meere zu erhalten. Quelle: CoML

Noch ist die Tiefseezählung sehr lückenhaft. Mehr als eine Million Arten vermuten die Meeresforscher in der unwirtlichen, kalten und finsteren Unterwasserwelt. "Die erste Volkszählung der Meere dokumentiert einen Ozean im Wandel, artenreicher und vernetzter, vom Menschen stärker beeinflusst und weit weniger erkundet, als wir es geahnt hätten", sagt Jesse Aubel, einer der Mitbegründer von CoML.