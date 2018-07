Die Lage im Kernkraftwerk Fukushima-1 ist noch lange nicht im Griff, da tauchen unliebsame Meldungen auf: Radionuklide aus der Anlage belasten Lebensmittel . Spinat und Milch seien kontaminiert. Für vier Präfekturen verhängte die Regierung ein Auslieferverbot für Milch und verschiedene Gemüsesorten. Das Trinkwasser sollen die Anwohner in manchen Dörfern schon seit Tagen nicht mehr anrühren, ebenso die Fische, denn schließlich wehe der Wind radioaktive Stoffe auch gen Pazifik.

Besonders belastet scheint derzeit Spinat aus der Präfektur Ibaraki zu sein, der 100 Kilometer südlich von der havarierten Anlage geerntet wurde. Die Kontrolleure haben für Jod-131 einen Wert von 55.000 Becquerel (Bq) gemessen . Der Grenzwert für Jod-131 in Gemüse liegt in Japan bei 2000 Bq pro Kilo. Auch die Werte für radioaktives Cäsium seien um das Vierfache erhöht.

Wie viel ist das? Die Einheit Becquerel sagt zunächst nichts über die Strahlung aus, die von einem Stoff ausgeht. Sie sagt lediglich, wie viele Atome in der Sekunde zerfallen. Damit wissen wir nur, dass in einem Kilo Spinat maximal 2000 radioaktive Jodatome in der Sekunde zerfallen dürfen. Und wir wissen, dass eine Spinatprobe in Japan eindeutig darüber lag.

David Tait vom Max Rubner-Institut in Kiel beobachtet die aktuelle Lage in Japan aus der Ferne. Doch selbst dem Experten für Radioaktivität in Böden, Pflanzen und Lebensmitteln fällt es schwer, ein klares Bild zu zeichnen. Zu spärlich sind die Informationen aus dem Land. "Der Spinat sollte wegen der erhöhten Werte vorerst nicht in den Handel gelangen", sagt Tait. Er weist aber auch darauf hin, dass die radioaktiven Jodelemente wegen ihrer kurzen Halbwertszeit nicht lange in der Umwelt verweilen. Der Großteil der radioaktiven Strahlung könnte bei einer oberflächlichen Kontamination bereits durch gründliches Waschen entfernt werden.

Für die Landwirtschaft sind laut Tait eher radioaktive Cäsiumisotope relevant. Je nach Isotop haben sie eine Halbwertszeit zwischen zwei und 30 Jahren. Der Körper baut das radioaktive Cäsium als Kaliumersatz ins Blut und Muskeln ein. Bis sie wieder vom Körper ausgeschieden werden, geben sie ihre Strahlung in das umliegende Gewebe ab.

Wie wird Strahlung gemessen, wo tritt sie auf? Strahlendosis Die Strahlenwirkung auf Menschen, Tiere und Pflanzen wird häufig in Sievert pro Stunde angegeben. Mit Hilfe der Einheit lässt sich abschätzen, wie schädlich eine Strahlung für einen Organismus ist. Sie berücksichtigt dabei die Strahlungsdauer, -art und -wirkung. 1 Sievert entspricht 1.000 Millisievert oder 1.000.000 Mikrosievert. Grundsätzlich gilt eine Einzeldosis von 6.000 Millisievert als tödlich (100 Prozent Sterblichkeit innerhalb von 14 Tagen). Ob eine Person, die einer geringen Strahlendosis ausgesetzt war, gesundheitliche Schäden zu erwarten hat, lässt sich nicht eindeutig sagen. Die Grenzwerte beziehen sich in der Regel auf ein Jahr. Manche Experten gehen davon aus, dass dieselbe Strahlendosis über einen längeren Zeitraum weniger schädlich ist. Andere sagen, die Strahlung müsse addiert werden. Natürliche Quellen Die durchschnittliche Strahlendosis, die ein Deutscher durch natürliche Quellen innerhalb eines Jahres aufnimmt, liegt zwischen zwei und fünf Millisievert. Diese äußere Bestrahlung, der der Mensch je nach Ort und Zeitin unterschiedlicher Höhe ausgesetzt ist, wird Gamma-Ortsdosisleistung genannt. In dieser Deutschlandkarte des Bundesamts für Strahlenschutz ist die Strahlungsstärke je nach Region verzeichnet. Bei medizinischen Untersuchungen werden zum Teil viel höhere Einzeldosen erreicht, die aber auf einen kurzen Zeitraum beschränkt sind. So nimmt ein Mensch während einer Computertomografie (CT)seines Kopfes ungefähr zwei Millisievert auf, bei der Mammografie 0,4 Millisievert. Andere Einheiten Die Energiedosis einer Strahlenquelle wird in Gray angegeben. Ein Gray bedeutet, dass ein Körper von einem Kilogramm Masse eine Energiemenge von einem Joule aufgenommen hat. Für die in Atomkraftwerken vor allem freigesetzte Beta-, Gamma- und Röntgenstrahlung ist die Einheit Grayidentisch mit der Äquivalenteinheit Sievert, ein Gray ist also gleich einem Sievert. Bis Mitte der 1980er Jahre wurde die Äquivalentdosis statt in Sievert in Rem angegeben. Das meinte die Strahlendosis in Roentgen, die ein Mensch aufgenommen hat.

Die strahlenden Isotope von Jod und Cäsium entstehen durch große Hitze etwa durch nicht ausreichend gekühlte Kernbrennelemente. Sie sind sehr flüchtig und verbreiten sich über die Luft. "Irgendwann verbinden sich die Teilchen mit Aerosolen oder der Regen wäscht sie aus der Luft", sagt Tait. Ein Teil gelangt in die Böden, wo die Pflanzen es über die Wurzeln aufnehmen können. Andere lagern sich von außen auf den Stilen, Ästen und Blättern ab. "Das meiste würde ein Mensch jedoch über die Luft einatmen – das ist der Hauptkontaminationsweg – und nicht über die Nahrung", sagt der Experte vom Max Rubner-Institut. Was ein Mensch isst, würde zudem kaum ausreichen, um unmittelbare Strahlenschäden davonzutragen.

Isst ein Erwachsener 500 Gramm Spinat, der mit 55.000 Bq belastet ist, nimmt er eine effektive Dosis von etwa 0,55 Millisievert auf. Bei einem Kleinkind sind es um die fünf Millisievert. Zum Vergleich: Etwa drei Millisievert pro Jahr beträgt die jährliche Strahlenbelastung in Deutschland.