ZEIT ONLINE : Jedes Jahr fegen Hunderte Tornados vor allem über den Mittleren Westen der USA hinweg. Doch dieses Jahr scheinen besonders schwere Stürme aufzutreten. Allein in dem völlig verwüsteten Ort Joplin in Missouri starben mehr als 120 Menschen, bereits im April kamen mehr als 200 im Bundesstaat Alabama ums Leben. Manche Gegenden sind stark zerstört . Herr Dixon, steigt die Zahl solch tödlicher Wirbelstürme in den USA?

Grady Dixon Der Meteorologe und Klimaforscher arbeitet an der Mississippi State Universität in Starkville. Hier forscht er unter anderem an Tornados und Extremwetterereignissen.

Grady Dixon : Nein, im Gegenteil. Langfristig hat die Zahl der tödlichen Tornados sogar dramatisch abgenommen. Verbesserte Wettervorhersagen und ein größeres Bewusstsein in der Bevölkerung haben dazu beigetragen, dass weniger Menschen durch Stürme umkommen. Allerdings müssen wir uns darauf einstellen, dass künftig mehr Menschen von Tornados betroffen sein werden. Nicht, weil es mehr Unwetter gibt, sondern weil die Bevölkerung wächst und Vororte und Städte ausgebaut werden. Trotzdem ist 2011 bislang ein ungewöhnlich heftiges Tornado-Jahr und damit ein Ausreißer.

ZEIT ONLINE : Warum?

Dixon : Dieses Jahr gab es überdurchschnittlich viele sehr starke Tornados mit Windgeschwindigkeiten zwischen 300 und 500 Kilometern pro Stunde. Einige davon haben ausgerechnet bewohntes Gebiet getroffen. Im April häuften sich die Stürme, im Mai lag die Quote deutlich unter dem Schnitt. Die meisten Tornados fegen allerdings über unbewohntes Gebiet und verursachen deshalb nur wenige Schäden.

Orkane, Hurrikans, Taifune und Zyklone Orkane und Wirbelstürme Als Orkan bezeichnet man einen schweren Sturm ab Stärke 12 auf der Beaufortskala. Sie erreichen Windgeschwindigkeiten von mindestens 64 Knoten. Das sind knapp 120 Kilometer pro Stunde. Hurrikans, Taifune und Zyklone sind tropische Wirbelstürme, deren herausragendes Merkmal ist, dass sie ihre Energie aus dem tropisch warmen Meer beziehen. Bei Wassertemperaturen der oberen 50 Meter von mehr als 26,5 Grad Celsius verdunstet langsam viel Feuchtigkeit, die beim Aufstieg in der Atmosphäre wieder kondensiert und ihre Wärmeenergie schnell an die Luftmassen abgibt – und den Sturm antreibt. Hurrikan und Taifun Im Atlantik, Nord- und Südpazifik werden tropische Wirbelstürme als Hurrikane bezeichnet, im asiatischen Raum heißen sie Taifune. Hurrikans und Taifune sind großräumige Gebilde, deren imposante Wolkenwirbel vielfach einen Durchmesser von 200 Kilometern erreichen und von der Erddrehung in Rotation versetzt werden.Verliert ein Hurrikan oder Taifun den Kontakt zum Meer – geht also sozusagen an Land – verliert er seinen Energienachschub und schwächt sich ab. Ein tropischer Sturm wird definitionsgemäß erst dann zum Hurrikan oder Taifun, wenn er Windstärke 12 oder mehr (118 km/h) erreicht. Zyklon Zyklon ist die Bezeichnung für tropische Wirbelstürme im Golf von Bengalen und im Indischen Ozean. Derartige Stürme können mehrere Meter hohe Wellen aufwirbeln, die schließlich im Bereich von Bangladesch, Myanmar oder Indien auf Land treffen. Damit führen die Zyklone zu großen Verwüstungen, weil sie meist in besonders flachen Regionen aufs Land treffen. Das kann zu Überschwemmungen bis im Landesinneren führen, da die flachen Übergänge vom Flussdelta ins Meer kaum Schutz für die Menschen und die Gebäude bieten. Tornados Tornados sind dagegen viel kleiner und zeichnen sich durch ihre Spiralform aus. Sie entstehen über dem Festland – vor allem in den USA –, wenn unter einer Gewitterwolke Warmluft aufsteigt und sich der Wind dann zu einem Strudel formt. Unterhalb der Wolke wird das als Schlauch sichtbar. Tornados können Geschwindigkeiten von bis zu 500 Kilometer pro Stunde erreichen. Der Sog des Tornados fegt alles in die Luft, was der Windspirale in die Quere kommt.

ZEIT ONLINE : Dennoch entsteht der Eindruck, Tornados seien aggressiver geworden. Woran mag das liegen?

Dixon : Die Stärke eines Tornados lässt sich nicht ganz so einfach bemessen – und sie ist oft subjektiv. Die Kraft, die ein Wirbelsturm entfaltet, wird immer vor dem Hintergrund der verursachten Schäden beurteilt. Sind die Schäden gering, bleibt der Sturm oft unterbewertet. Außerdem geraten Stürme, die bereits Jahrzehnte zurückliegen, aus dem Fokus. Wenn wir all das berücksichtigen, treten sehr heftige Tornados der Stärke F4 oder F5 im Laufe der vergangenen Jahrzehnte in den USA heute sogar seltener auf. (Anmerkung der Redaktion : In der theoretisch zwölfstufigen Fujita-Skala – benannt nach dem Chicagoer Meteorologen Tetsuya Theodore Fujita – werden Tornados nach der Windgeschwindigkeit und möglichen Schäden eingeteilt. Die bisher stärksten verzeichneten Tornados kamen hier auf F5 )

Eine Fotostrecke zeigt das Ausmaß der Verwüstung, die ein heftiger Tornado im US-Bundestaat Missouri angerichtet hat. © Julie Denesha/Getty Images

ZEIT ONLINE : Die Zerstörungskraft der Tornados der vergangenen Tage ist verheerend. Müssen die USA nicht ihre Maßnahmen überdenken, um die Bevölkerung besser zu schützen?

Dixon : Tatsächlich sollten wir unsere Strategie überdenken, wenn sich herausstellt, dass es viele Todesopfer gibt, obwohl Menschen gewarnt wurden. Derzeit untersuchen Forscher der Universität von Alabama, wie stark die Bevölkerung sich über Soziale Netzwerke wie Twitter und Facebook ausgetauscht haben, um Warnungen zu verbreiten. Auf Tornado-Sirenen, wie sie in vielen Städten üblich sind, reagieren möglicherweise immer weniger Menschen.