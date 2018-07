Der neue Vulkanausbruch auf Island hat die Flugpläne mehrerer Airlines durcheinander gebracht. Mehrere Fluggesellschaften strichen wegen der Aschewolke des Vulkans Grimsvötn Flüge von und nach Schottland und in den Norden Großbritanniens – darunter Lufthansa, KLM, British Airways, Ryanair, easyjet, der Lufthansa-Partner BMI, Loganair, Eastern Airways und Aer Lingus.

Nach Angaben des britischen Wetteramtes Met Office erreichte eine Wolke mit hoher Konzentration von Aschepartikeln am Dienstag den Norden-Schottlands – in einer Höhe von etwa 6000 Metern (Fluglevel FL 200). "Wenn der Vulkanausstoß mit der gleichen Intensität weitergeht, könnte die Wolke den Westen Frankreichs und den Norden Spaniens am Donnerstag erreichen", hieß es in einer Mitteilung der Flugsicherheitsbehörde Eurocontrol. Große Verkehrsmaschinen fliegen etwa in zehn Kilometern Höhe. (eine Karte der Flugbewegungen hier)

Der Deutsche Wetterdienst teilte mit, die die Aschekonzentration an der Nordseeküste werde bis zum Abend vermutlich Werte zwischen 0,2 und 2,0 Milligramm je Kubikmeter Luft erreichen, sagte Meteorologe Marcus Beyer vom Deutschen Wetterdienst. Bei diesen Konzentrationen seien Flüge nur unter besonderer Aufsicht möglich. Verkehrsminister Peter Ramsauer hatte am Montag eine entsprechende Anordnung erlassen.

Der spanische Fußballmeister FC Barcelona will laut Medienberichten aus Furcht vor der Asche seine Anreise zum Finale der Champions League gegen Manchester United vorziehen. Mit Sorge dürften auch die Teilnehmer des G-8-Gipfels am Donnerstag und Freitag im französischen Deauville die Verbreitung der Asche verfolgen.

Der aktivste isländische Vulkan Grimsvötn war am Samstag ausgebrochen und hatte Befürchtungen vor einem Szenario ähnlich dem von vor gut einem Jahr beim Ausbruch des Gletschervulkans Eyjafjöll geweckt. Wegen dessen Aschewolke mussten damals fast einen Monat lang große Teile des europäischen Luftraums geschlossen werden, Millionen Reisende in aller Welt saßen fest.

Prominentes Opfer der neuen Aschewolke war am Montagabend das Ehepaar Barack und Michelle Obama. Der US-Präsident und seine Frau mussten vorzeitig von Irland nach London abreisen, um der Wolke zu entgehen. Zehn Stunden früher, als ursprünglich geplant, landete die Air Force One am Montagabend auf dem Flughafen Stansted im Norden Londons. Am Dienstagmittag will Queen Elizabeth II. Obama im Buckingham Palast empfangen.

In Irland hatte Obamas einwöchige Europareise begonnen. Obama hatte zunächst mit der irischen Präsidentin Mary McAleese und Premierminister Enda Kenny gesprochen. Dabei lobte er den Friedensprozess auf der Insel als vorbildlich. Die Art und Weise, wie Frieden zwischen der unabhängigen Republik Irland und dem zu Großbritannien gehörenden Nordirland erreicht worden sei, könne "eine Lektion für Unruheregionen in der ganzen Welt" sein, sagte Obama. Wichtigste Startion der Europareise ist der G-8-Gipfel in Deauville.