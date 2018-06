Sie gehören zu den Feuchtnasenaffen, sind kleiner als ein Smartphone und suchen vor allem in der Nacht im Urwald Madagaskars nach Beute: Berthe-Mausmakis ( Microcebus berthae ). Ihre großen Augen helfen ihnen dabei, auch in der Dunkelheit Früchte und Insekten zu finden.

Wenn man einmal von ihrem Schwanz absieht, der noch einmal genauso lang ist wie das ganze Tier, sind diese Lemuren die kleinsten Primaten der Welt. Zumindest die kleinsten, die man bisher gefunden hat. Schon jetzt stehen sie auf der Roten Liste bedrohter Arten – sie gelten als gefährdet.

Dass es in den madagassischen Wäldern noch viel zu entdecken gibt, hat sich in den vergangenen elf Jahren gezeigt. Allein in dieser Zeit spürten Forscher auf der Insel vor der Ostküste Mosambiks 615 neue Arten auf: 385 Pflanzen, 42 wirbellose Tiere, 17 Fischarten, 69 Amphibien und 41 bisher unbekannte Säugetiere. Das berichtet die Umweltorganisation World Wide Fund for Nature (WWF) in einem aktuellen Bericht.

Der nach Indonesien zweitgrößte Inselstaat der Welt ist bekannt für seine einzigartige Tier- und Pflanzenwelt. Die meisten der dort lebenden Arten sind auf Madagaskar endemisch, das heißt, sie kommen nirgendwo anders auf der Erde vor. Auch zwei Drittel der seit 1999 neu entdeckten Spezies leben nur auf der Insel im Indischen Ozean. Viele der kaum erforschten Tiere und Pflanzen stehen genau wie der winzige Mausmaki bereits auf der Roten Liste, die die Weltnaturschutzunion IUCN aufstellt.

Zu den Exoten der neu entdeckten Arten gehört auch ein Gecko (Phelsuma borai) , der seine Farbe verändern kann, ähnlich wie ein Chamäleon. Diese im Jahr 2009 von deutschen Forschern aus München, Darmstadt und Braunschweig erstmals beschriebenen Echsen leben im Nationalpark Tsingy de Bemaraha auf trockenen Kalksteinfelsen im Westen Madagaskars. Ihre normalerweise gräulich-braune Körperfarbe können sie schnell ändern und etwa blau leuchten. Die Forscher vermuten, dass die meisten heute farbenfrohen Gecko-Arten von einem gemeinsamen afrikanischen Vorfahren abstammen. Dieser lebte im Gegensatz zu den feuchten Urwäldern Madagaskars in trockenen Wüstengebieten und hatte eine helle Tarnfarbe – passend zur Umgebung. Vermutlich lebten die ersten Geckos der Insel im Indischen Ozean entlang der trockenen Felsen im Westen.

Den größten Anteil der Artenvielfalt machen aber auch auf Madagaskar Pflanzen aus. Ein besonders interessantes Exemplar fand kein Forscher, sondern ein Bauer: Die Fächerpalme Tahina spectabilis . Diese Palme blüht nur ein einziges Mal in ihrem Leben. Ihre Früchte werden von Lemuren gefressen. Sie verbreiten die Samen mit ihrem Kot – und sorgen so dafür, dass neue Fächerpalmen wachsen können.

Die Tier- und Pflanzenwelt Madagaskars ist stark bedroht: 90 Prozent der Regenwälder auf der Insel sind bereits zerstört. Viele der dort einst heimischen Arten sind wohl ausgestorben, bevor sie von Forschern entdeckt werden konnten. "Wenn die wenigen verbleibenden Wälder nicht gerettet werden, verschwinden unzählige Arten, die wir noch nicht einmal kennengelernt haben", sagte Martin Geiger vom WWF.

Ein weiteres Problem ist nach Ansicht der Umweltschützer die Jagd auf Wildtiere. Auf Madagaskar würde das Buschfleisch aus den Wäldern – etwa von Lemuren – für umgerechnet weniger als drei Euro pro Teller angeboten. Dies sei eine der wenigen Einkommensquellen für die arme Bevölkerung der Insel, auf der wegen politischer Unruhen auch die Kriminalität zunehme.