Ein ungewöhnlich heftiger Sonnensturm könnte in den kommenden Tagen mittelschwere Störungen im Magnetfeld der Erde verursachen. Das könnte sich negativ auf GPS-Empfang und Stromversorgung auswirken.

Das Sonnenobservatorium der US-Raumfahrtbehörde Nasa registrierte den Höhepunkt der Sonneneruption am Dienstagabend mitteleuropäischer Zeit. Bei einem solchen Ausbruch, der von Forschern als "koronaler Massenauswurf" bezeichnet wird, werden elektrisch geladene Partikel ins All geschleudert. Der Sonnensturm sendet elektrische Wellen und Gaswolken durch die oberen Atmosphärenschichten der Erde, lässt messbare elektrische Ströme durch die oberen Schichten des Erdbodens laufen und rüttelt am Erdmagnetfeld.

Auf der Erde könnte die Eruption den Angaben zufolge ab Mittwochabend um 20.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit zu kleinen oder mittelschweren geomagnetischen Stürmen führen, die in der Regel zwischen 24 und 48 Stunden dauern. Dadurch könne es zu Störungen in Stromnetzen und bei der Satellitennavigation kommen. Möglicherweise müssten auch Flüge über die Polarregionen umgeleitet werden.

Besonders gefährdet sind Telekommunikationssatelliten oder die 20.000 Kilometer von der Erde entfernt im All kreisenden Satelliten des Navigationssystems GPS, von dem die moderne Luft- und Schifffahrt weitgehend abhängig ist. Starke Sonnenstürme können auch negative Auswirkungen auf Elektronikgeräte haben.

Bei der aktuellen Sonneneruption sei eine riesige Partikelwolke freigesetzt worden, meldete die Nasa. Sie sei anschließend zurück zur Sonne gesunken und habe fast die halbe Sonnenoberfläche bedeckt. Die Eruption sei "ziemlich dramatisch" gewesen, berichtete der Projektleiter für die Vorhersage des Weltraumwetters beim US-Wetterdienst NWS, Bill Murtagh. Wie "das ganze Material von der Sonne hochgeschleudert wurde", sei "faszinierend zu beobachten" gewesen.

Magnetisches Schutzschild Sonnenwind Der Teilchenstrom von der Sonne besteht überwiegend aus Protonen, Elektronen und einem kleinen Anteil Heliumkerne ("Alpha-Teilchen"). Alle diese Bestandteile sind elektrisch geladen, Physiker sprechen deshalb von einem Plasma. Da Magnetfelder geladene Teilchen ablenken, treffen die Partikel nicht die Erde sondern werden um sie herum gelenkt. Lediglich in der Region um die magnetischen Pole können sie in die Atmosphäre eintreten.

"Weltraumwetter" Im Herbst 2003 ereignete sich der besonders heftige "Halloween-Sonnensturm", bei dem eine große Menge energiereicher Teilchen die Erde traf. Zahlreiche Satelliten trugen teils bleibende Schäden davon, der Funkverkehr brach stellenweise zusammen, Stromnetze hatten mit Überspannungen zu kämpfen und Flugzeuge auf polnahen Routen wurden umgeleitet. Weltraummissionen wie das kürzlich gestartete Solar Dynamics Observatory der Nasa sollen die Vorhersage des Weltraumwetters verbessern.



Schutzschilde für Raumfahrer Die Nasa-Astronauten hatten Glück: Ein heftiger Sonnensturm ereignete sich 1972, als die Apollo-16-Crew wieder zu Hause und die Apollo-17-Besatzung noch nicht zum Mond aufgebrochen war. Die Teilchen hätten eine schwerwiegende Strahlenkrankheit verursacht. Bedingt durch Partikel von Sonnenwind und Kosmischer Strahlung könnte jede sechste Frau oder jeder zehnte Mann bei einem Flug zum Mars mit heutigen Raumschiffen an Krebs erkranken.

Auch in Stromnetzen können Sonnenstürme Störungen verursachen. 1973 hatte eine Sonneneruption zu einem Stromausfall in der kanadischen Provinz Québec geführt – sechs Millionen Menschen hatten damals keinen Strom. Weil die aktuelle Eruption nicht direkt auf die 150 Millionen Kilometer entfernte Erde gerichtet war, gehen die Nasa-Experten aber davon aus, dass die Auswirkung auf der Erde "eher gering" sein wird. Auch der Wetterdienst NWS stufte die Sonneneruption nur in die mittelschwere Kategorie M-2 ein.

Da die Aktivität der Sonne in den vergangenen Monaten stark gestiegen ist, haben die Europäische Union und die europäische Raumfahrtenagentur Esa ein Programm zur Weltraumwetterwarnung gestartet. Normalerweise ist der Sonnenwind ein beständiger Fluss geladener Sonnenteilchen, der die Erde umströmt. Dieser Wind wird aber zunehmend böig, Sonnenstürme werden häufiger und stärker.

Am Mittwoch und Donnerstag könnten die Gaswolken als Polarlichter am Himmel zu sehen sein. Polarlichter entstehen durch die Verformung des Erdmagnetfelds während eines Sonnensturms. Die geladenen Teilchen des Sonnenwinds strömen an den Feldlinien entlang zu den Erdpolen, wo sie Lichtbänder oder -bögen in verschiedenen Farben hervorrufen. Bei besonders starken Sonnenstürmen waren in der Vergangenheit wiederholt auch über Deutschland Polarlichter gesichtet worden.