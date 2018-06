Die argentinischen Behörden haben den Notstand für mehrere Ortschaften in Patagonien an der Grenze zu Chile ausgerufen. Dort ist die Erde teilweise mit 30 Zentimetern Vulkanasche bedeckt. Im Fernsehen waren Wälder und Berge zu sehen, die inzwischen einheitlich von einer grauen Schicht überzogen sind.

Besonders betroffen war der Touristenort Villa La Angostura in der Provinz Neuquén. Der normalerweise malerische Ort mit etwa 7.500 Einwohnern liegt nur 35 Kilometer von der Vulkan-Kette Caulle entfernt. Sie stößt seit bald zwei Wochen riesige Aschemengen in bis zu zehn Kilometer Höhe aus.





Rund 60 Prozent der Bewohner von Villa La Angostura, etwa 1.600 Kilometer südwestlich von der Hauptstadt Buenos Aires, waren kurz vor dem Winterbeginn auf der Südhalbkugel zudem ohne Strom. Auch die Wasserversorgung fiel wegen eines Pumpenschadens vorübergehend aus. Die zweiwöchigen Winterschulferien wurden schon vorgezogen, weil die Schulen ohnehin geschlossen bleiben mussten. Auch das Vieh, vor allem Schafe, leidet unter der Asche, weil es auf den Weiden kaum noch Futter findet.



Die Bewohner befürchten vor allem, dass die Touristen in der bevorstehenden Skisaison wegen der Asche ausbleiben könnten. Der Tourismus ist die Haupteinnahmequelle der Stadt. Ähnlich ist die Lage auch in kleineren Orten in der ebenfalls patagonischen Provinz Chubut. Nach Ausrufung des Notstandes können die Behörden nach eigenen Angaben auf Gelder aus Krisenfonds zurückgreifen, um den Bedürftigen schneller und unbürokratischer Hilfe zukommen zu lassen.

Nach einem halben Jahrhundert war der chilenische Vulkan Puyehue am 4. Juni erstmals wieder ausgebrochen. Die Aschewolke, die er ausstößt, führte in der vergangenen Woche auf der gesamten Südhalbkugel zu Störungen im Flugverkehr. Geologen der chilenischen Regierung rechnen auch für die kommenden Tage mit verstärkten Ausbrüchen des Vulkans.

Vulkanausbruch in Chile: Klicken Sie auf das Bild um die Fotostrecke zu öffnen.© Francisco Negroni/dpa

Die australischen Fluggesellschaften Qantas, Virgin und Jetstar kündigten an, zuletzt abgeschnittene Ziele in Australien wie Perth und Tasmania wieder anzufliegen. Verbindungen nach Neuseeland könnten jedoch noch nicht angeboten werden, weil die Aschewolke über dem Land weiter zu dicht sei.

Ein Sprecher der australischen Flughafenbetreiber sagte, die Wetterbedingungen sollten zumindest in den kommenden beiden Tagen einen weitgehend normalen Flugverkehr erlauben. Wie sich die Situation weiter entwickeln werde, sei jedoch nicht abzusehen. Bis der Flugverkehr wieder vollkommen planmäßig laufen werde, könne es zudem einige Tage dauern.