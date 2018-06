Schon Charles Darwin erwähnte 1871 die Gattung Anolis in seinem Werk The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex. Deutscher Titel: Die Abstammung des Menschen und die geschlechtliche Zuchtwahl.

In einem übersetzten Auszug heißt es:

"Die Männchen von manchen und wahrscheinlich von vielen Arten von Eidechsen kämpfen aus Eifersucht mit einander. So ist der auf Bäumen lebende Anolis cristatellus von Süd-Amerika außerordentlich kampflustig. Während des Frühjahrs und des ersten Theils des Sommers begegnen sich nur selten zwei Männchen, ohne in einen Kampf zu gerathen. Wenn sie einander zuerst erblicken, so nicken sie drei oder vier Mal mit ihrem Kopfe auf und nieder und breiten zu derselben Zeit den Kragen oder die Tasche unterhalb ihrer Kehle aus. Ihre Augen glänzen vor Wuth und nachdem sie ihre Schwänze einige Secunden lang hin und her geschwungen haben, als wollten sie sich Energie sammeln, stürzen sie wüthend auf einander los, rollen sich kopfüber über einander und halten sich mit ihren Zähnen fest. Der Kampf endet meist damit, daß einer der Kämpfer seinen Schwanz verliert, welcher dann häufig von dem Sieger verzehrt wird."

Quelle: Spiegel/Projekt Gutenberg