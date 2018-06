Was im Volksmund "Glühwürmchen" heißt, bezeichnen Insektenforscher als Leuchtkäfer (Lampyridae). Diese Insektenfamilie gibt es fast überall auf der Welt, außer in extremen Lebensräumen wie an den Polen oder in der Wüste. Sie umfasst etwa 2.000 Arten, von denen drei bei uns heimisch sind.

Glühwürmchen gelten als Indikatoren für funktionierende Ökosysteme: wo sie leben, ist die Natur noch im Gleichgewicht.

Von Art zu Art ist es abhängig, ob beide Geschlechter fliegen oder leuchten können. Beim Großen Johanniswürmchen (Lampyris noctiluca) etwa können nur die Weibchen leuchten, während bei dem Kleinen Johanniswürmchen (Lampyris splendidula) beide Geschlechter zur Biolumineszenz fähig sind.

Ihr Körper besteht aus drei Segmenten (Kopf, Körper, Rumpf) und wird mit 18 Millimeter etwas kleiner als eine Büroklammer. Die Larven sind deutlich größer und können bis zu 50 Millimeter messen.