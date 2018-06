1/10 Viele Bewohner der Stadt Bangkok benutzen Boote oder Flöße, um sich fortzubewegen. © Nicolas Asfouri/AFP/Getty Images 2/10 Der Fluss Chayo Phraya hat nur Teile der Stadt überschwemmt. © Paula Bronstein/Getty Images 3/10 Menschen warten auf ein Boot, das sie aus einer überfluteten Gegend bringen soll. © Nicolas Asfouri/AFP/Getty Images 4/10 Eine Frau fährt mit ihrem Motorrad durch Bangkoks Chinatown. © Christophe Archambault/AFP/Getty Images 5/10 Manche finden Schutz in der ersten Etage eines Hauses. © Daniel Berehulak/Getty Images 6/10 Kinder mit einem behelfsmäßigen Floß in einer überschwemmten Nachbarschaft in Bangkok © Paula Bronstein/Getty Images 7/10 Das Militär bringt ein Boot mit Menschen aus einer überschwemmten Gegend. © Paula Bronstein/Getty Images 8/10 Ein Mann wartet auf seine Familie, um Lebensmittelvorräte nach Hause zu bringen. © Paula Bronstein/Getty Images 9/10 Mit einem Militärauto werden Menschen aus überschwemmten Bezirken gebracht. © Nicolas Asfouri/AFP/Getty Images 10/10 Ein Mann versucht mit seinem Fahrrad, durch die Wassermassen zu kommen. © Daniel Berehulak/Getty Images

Trotz der anhaltenden Überflutung mehrerer Viertel der thailändischen Hauptstadt Bangkok scheint die Metropole von der ganz großen Katastrophe verschont zu werden: Zwar standen am Samstag mehrere Viertel im Norden der Stadt weiterhin hüfthoch unter Wasser, doch war im Stadtzentrum von den befürchteten Fluten nichts zu sehen. Die Marine teilte mit, das Wasser habe am Samstag seinen Höhepunkt überschritten und werde noch am Sonntag unter die kritische Marke von 2,50 Metern sinken.

Entlang des Flusses Chao Phraya waren die Siedlungen bis zu einen Meter hoch überschwemmt. Zwar hielten die Dämme, doch an beiden Ufern des Flusses schwappte das Wasser über die Deiche und setzte zahlreiche Straßen unter Wasser. Auch der alte Königspalast, eine der größten Touristenattraktionen der thailändischen Hauptstadt, war betroffen, ebenso der Flughafen Don Mueang.

Der überwiegende Teil der Stadt blieb jedoch trocken. Auch die Innenstadt Bangkoks mit Banken, Hotels und Geschäften wurde nicht überschwemmt. Aus Angst vor den Wassermassen waren in den vergangenen Tagen Zehntausende Menschen aus Bangkok geflohen, nachdem die Regierung fünf arbeitsfreie Tage angeordnet hatte.

Der für den Samstagabend angekündigte Scheitel des Hochwassers passierte die Region ohne dramatische Veränderungen der Lage. Die Dämme entlang des Flusses und im Norden der Stadt hielten. Die sieben Kilometer langen Flutbarrieren am Chao Phraya sind 2,50 Meter hoch, das entspricht ungefähr der Höhe der Flutwelle.

Regierungschefin Yingluck Shinawatra sagte am Samstag in ihrer wöchentlichen Rundfunk- und Fernsehansprache, das Wasser in Bangkok könne bereits "in der ersten Novemberwoche" zurückgehen", wenn jeder Bürger mithelfe. Im Gespräch mit Journalisten sagte sie später, die Lage werde sich bereits "in ein oder zwei Tagen verbessern". Die Wasserbehörde teilte mit, wenn die Dämme bis zum 6. November hielten, sei das Schlimmste überstanden. Noch kurz zuvor hatte Yingluck gewarnt, die Wassermassen des Chao Phraya könnten die Stadt von zwölf Millionen Einwohner für Wochen überschwemmen.

Kritisch war die Lage am Westufer des Chao Phraya. Im Stadtbezirk Thon Buri schwappte nicht nur Flutwasser aus dem Fluss in die tiefliegenden Straßen. Auch die Kanäle, die das Flutwasser aus dem Norden Richtung Meer leiten, liefen teilweise über. "Das hat teilweise schwere Überschwemmungen verursacht", sagte der Sprecher der Stadtverwaltung. Eine der Hauptverkehrsstraßen war völlig überschwemmt. Dort richtete die Marine einen Shuttleservice mit Booten ein, um Gestrandete auf trockenen Grund zu bringen.

Fast 400 Tote und neun Millionen Obdachlose

In Thon Buri soll die Wasserversorgung eingeschränkt werden. In einigen Gegenden werde nur noch sechs Stunden am Tag Wasser aus den Hähnen fließen, teilte der Wasserversorger mit. Grund ist das ungewöhnlich schmutzige Wasser, das in die Kläranlagen fließt. Der Wasserversorger braucht nach eigenen Angaben mehr Zeit und Energie, um es zu säubern.

Das Krisenzentrum der Regierung (Froc) musste am Samstag wegen Überschwemmung umziehen. Die Büros im zweiten Stock des bereits geschlossenen Inlandsflughafens Don Muang waren zwar noch trocken. Es werde aber immer schwieriger für die Mitarbeiter, zur Arbeit zu kommen, teilte das Krisenzentrum mit. Das Krisenzentrum zog in die Büros der Petroleum-Behörde um, die durch Flutbarrieren bestens geschützt sei, sagte Direktor Pracha Promnok.

Thailand erlebt seit mehr als zwei Monaten die heftigsten Regenfälle und Überschwemmungen seit Jahrzehnten. Knapp 400 Menschen kamen bereits ums Leben, etwa neun Millionen Menschen verloren ihre Bleibe. Besonders der Norden und das Zentrum des Landes sind betroffen. Nach Angaben des US-Militärs bat die thailändische Regierung darum, ein vor der Küste des Landes liegendes Kriegsschiff vorerst dort zu lassen. Auf dem Schiff stationierte Hubschrauber sollten dabei helfen, die Krisengebiete zu überwachen.