Unter dem Druck der Wassermassen aus dem Norden sind in der thailändischen Hauptstadt Bangkok die Schleusentore geöffnet worden. Damit soll ein Teil des Wassers aus den Überschwemmungsgebieten durch die Kanäle der Stadt zum Golf von Thailand geführt werden. Es bestehe kein Grund zur Panik, teilte die Stadtverwaltung mit. Der Wasserpegel in den 19 größeren Kanälen steige zwar, doch werde nur so viel Wasser eingelassen, wie verkraftet werden könne.

Angesichts der für das Wochenende befürchteten Hochwasserwelle hat Regierungschefin Yingluck Shinawatra alle Einwohner Bangkoks aufgefordert, ihr Hab und Gut in Sicherheit zu bringen. Yingluck sprach von einer Vorsichtsmaßnahme. Zuvor hatte die Regierungschefin gewarnt, dass die Hauptstadt nicht mehr komplett vor einer Überschwemmung geschützt werden könne.

In der Stadt ging in mehreren Supermärkten das Trinkwasser aus. Autofahrer parkten die Seitenstreifen von Hochstraßen zu, um ihre Autos aus niedrig gelegenen Stadtteilen in Sicherheit zu bringen. Vor zahlreichen Geschäften lagen Sandsackwälle. Manche Firmen ließen sich in letzter Minute Schutzwälle vor die Eingänge mauern.

Der Gouverneur von Bangkok erklärte zwei weitere Distrikte im Norden und Osten der Stadt zu Risikogebieten, wie die Bangkok Post berichtete. Ihre Anwohner wurden aufgefordert, in Notunterkünfte zu gehen. Sieben Bezirke gelten schon seit Mittwoch als Gefahrenzone. Der Gouverneur zeigte sich aber zuversichtlich, dass 90 Prozent der Stadt, darunter das kommerzielle Zentrum, trocken bleiben würden.

Thailand erlebt zurzeit die heftigsten Regenfälle und Überschwemmungen seit Jahrzehnten. Mehr als 320 Menschen kamen bisher ums Leben, Millionen Menschen im Norden und im Zentrum des Landes verloren ihre Häuser. Rund ein Drittel der thailändischen Provinzen sind betroffen, riesige Landstriche nördlich von Bangkok sind überschwemmt. Um die Hauptstadt waren kilometerlange Wälle aus Sandsäcken errichtet worden. Dadurch wurde das Wasser am Abfließen ins Meer gehindert.