1/3 Bei Fledermäusen, die am Weißnasen-Syndrom erkrankt sind, bildet ein Pilz weißen Flaum auf der Schnauze der Tiere. 2/3 Eine Mikroskopaufnahme zeigt den Pilz "Geomyces destructans", der das Weißnasen-Syndrom verursacht. © David S. Blehert 3/3 Diese Elektronen-Mikroskopaufnahme eines Fledermaushaares zeigt, wie sich der Pilz angesiedelt hat. Public domain

Ein bisschen gleicht die Arbeit der Forscher den Ermittlungen in einem Mordfall. Die Opfer sind mehr als eine Million Fledermäuse im Osten Nordamerikas. Todesursache: das Weißnasen-Syndrom (WNS), eine Krankheit, die vor allem überwinternde Fledermäuse befällt und sich durch weißen Flaum auf Nase und Schnauze bemerkbar macht. Auch dem Täter sind die Forscher seit Längerem auf der Spur, unter Verdacht steht der Pilz Geomyces destructans .

Doch bis zuletzt war der "Tathergang" umstritten. Denn ein Umstand war in den Augen der Wissenschaftler widersprüchlich: Zwar konnte man bei allen der in Nordamerika gestorbenen Fledermäuse den Pilz ausmachen, aber bei ihren europäischen Verwandten fand man ebenfalls Pilzsporen, allerdings waren die Tiere lebendig und munter. Der Pilz schien ihnen nichts auszumachen .

Deswegen vermuteten die Forscher, dass der Pilz nicht der alleinige Täter ist, sondern einen "Komplizen" haben muss. Für diese Theorie spricht, dass Pilzinfektionen bei Säugetieren normalerweise nur auftreten, wenn diese ohnehin eine Immunschwäche aufweisen. Doch Wissenschaftler um Jeffrey Lorch von der Universität Madison-Wisconsin belegen in der aktuellen Ausgabe des Magazins Nature , dass der Pilz allein verantwortlich ist für das Massensterben der Fledermäuse.

Um das zu beweisen, kultivierten die Forscher den Pilz zunächst mit Hilfe von Proben, die sie von frei lebenden und erkrankten Tieren der Art Myotis lucifugus aufnahmen. Im ersten Experiment träufelten sie gesunden Fledermäusen Flüssigkeit mit Pilzsporen auf das Fell zwischen Auge und Ohr und auf einen Flügel. Anschließend hielten sie die Tiere unter Winterschlafbedingungen. Nach 102 Tagen waren alle 29 Fledermäuse am WNS erkrankt und hatten den charakteristischen weißen Flaum an der Schnauze.

Schleppten Touristen eine infizierte Fledermaus aus Europa ein?

In einem zweiten Experiment stellten die Wissenschaftler fest, dass die Fledermäuse einander mit der Krankheit anstecken. Allerdings konnten die Pilzsporen nur von einem Tier zum anderen übergehen, wenn die Fledermäuse Körperkontakt hatten. Sehr nahe kommen sich die Tiere häufig, bevor sie sich in den Winterschlaf begeben, weil sie zunächst in ihrem Winterquartier – etwa einer Höhle – in Schwärmen umherfliegen. Zudem paaren sich Fledermäuse mit häufig wechselnden Partnern. Für die Pilzsporen sind das ideale Bedingungen, auf möglichst viele Fledermäuse zu gelangen.

Auch versuchten die Wissenschaftler zu erklären, weshalb nur nordamerikanische Fledermäuse am Weißnasen-Syndrom sterben, denn der Pilz Geomyces destructans befällt auch europäische Tiere. Die Theorie der Molekularbiologen: Der Pilz sei in Europa einheimisch und die Fledermäuse waren hier von Anfang an seinen Sporen ausgesetzt , weswegen sie "abgehärtet" seien. In Nordamerika hingegen, so die Forscher, sei der Pilz eingeschleppt worden und die dort einheimischen Arten seien deswegen nicht gegen das neue Pathogen gewappnet. Für diese Theorie spricht die Datenlage: Der WNS-Ausbruch scheint auf einen einzigen Ort zurückzugehen , den auch viele Touristen besuchen. Auf diesem Weg könnte eine exotische Fledermaus samt WNS in die USA gelangt sein, vermuten die Forscher.

Zukünftige Arbeiten sollten dementsprechend klären, welche Unterschiede es zwischen nordamerikanischen und europäischen Fledermäusen in der Lebensweise und im Verhalten gibt. Auf diesem Weg hoffen die Wissenschaftler herauszufinden, weshalb die europäischen Fledermäuse nicht an der Pilzerkrankung sterben.

Pilzinfektionen gefährden – im Gegensatz zu einer Infektion etwa mit Bakterien – eine Tierpopulation deutlich stärker. Denn die Pilze beziehungsweise ihre Sporen überleben auch, wenn sie kein Tier befallen , während Viren oder Bakterien immer einen Wirt brauchen, um selbst zu überleben.