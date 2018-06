Etwa 30.000 Menschen im Norden von Bangkok sollen sich rasch in Sicherheit bringen. Hochwasser hat einen wichtigen Damm zum Schutz der thailändischen Hauptstadt zerstört. Der Umgebung des alten Don-Mueang-Flughafens drohe eine bis zu anderthalb Meter hohe Flutwelle, sagte der Direktor des Krisenzentrums Froc, Justizminister Pracha Promnok.

"Die Anwohner müssen aus Sicherheitsgründen so schnell wie möglich gehen", sagte Promnok. Die Armee stehe mit Lastwagen bereit, um den Menschen bei der Flucht zu helfen.



Auch am Raphipat-Kanal zwischen der überschwemmten alten Königsstadt Ayutthaya und Bangkok haben die Fluten die Deiche aufgeweicht. Damit schwappten zusätzlich Mengen Wasser in Richtung der Hauptstadt. Nach Angaben des Krisenzentrums hatten aufgebrachte Anwohner die Dämme zum Teil mit Absicht eingerissen. Sie glauben, dass die Barrieren nur Bangkok schützen und verhindern, dass das Wasser aus ihren überschwemmten Gebieten schneller abfließt.



Die Pegelstände des Flusses Chao Phraya, der durch die dicht besiedelte westliche Innenstadt Bangkoks fließt, erreichten fast Rekordhöhe. Das Hochwasser blieb aber zunächst unterhalb der 2,50 Meter hohen Dammoberkante, sagte Gouverneur Sukhumbhand Paribatra. Die Behörden rechnen damit, dass der Fluss bis zum Wochenende eine Höhe von 2,60 Metern erreicht.

Thailands Behörden setzen drei freie Tage an

Die thailändischen Behörden haben angesichts weiterer Überschwemmungen drei freie Tage angesetzt. Schulen, Regierungsgebäude und Institutionen des öffentlichen Dienstes sollen ab Donnerstag bis einschließlich kommenden Montag geschlossen bleiben, wie ein Behördenvertreter nach einer Sondersitzung der Regierung sagte. Dies solle den Menschen Zeit geben, sich selbst sowie ihr Hab und Gut in Sicherheit zu bringen.

Die Maßnahme gilt demnach für die Hauptstadt Bangkok sowie für 20 weitere Provinzen des Landes, die von den schweren Unwettern betroffen sind. "Ich wiederhole noch einmal meine Warnung an alle, die in der Nähe wohnen", sagte der Bangkoks Gouverneur. Die Menschen sollten "ihre Habseligkeiten in Sicherheit bringen und sich in höchster Alarmbereitschaft halten".

Thailand erlebt seit mehr als zwei Monaten die heftigsten Regenfälle und Überschwemmungen seit Jahrzehnten. Mehr als 350 Menschen kamen ums Leben, neun Millionen Menschen verloren ihre Häuser.