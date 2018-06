In Thailand haben die Fluten am Morgen zentrale Gebiete der Hauptstadt Bangkok erreicht, darunter den Königspalast. Regierungschefin Yingluck Shinawatra sprach von einer kritischen Lage.

Zahlreiche Einwohner Bangkoks sind vor den Wassermassen geflohen. Viele versuchten, mit Bus und Bahn in Küstenstädte wie Pattaya, Hua Hin und Phuket zu gelangen. Im Fernsehen waren Bilder von wartenden Menschen an Busbahnhöfen zu sehen. Die nach Norden und Osten führenden Ausfallstraßen waren Behördenangaben zufolge stark befahren. Auch die Inlandsflüge vom Flughafen Suvarnabhumi waren "bis auf den letzten Platz besetzt", sagte ein Sprecher der Tourismusbehörde.

An der Rampe der Mautstraße zum Inlandsflughafen Don Mueang stieg der Wasserpegel auf 50 Zentimeter, berichteten Lokalreporter. Nach Angaben der Bangkok Post brach ein Schutzwall am nördlichen Ende des Flughafens und überschwemmte das Parkhaus. Der Flugbetrieb war bereits am Dienstag eingestellt worden, weil Wasser über das Vorfeld und in die Abfertigungshallen schwappte.

Am Freitag wird der höchste Wasserstand erwartet

Die Wassermassen aus den Überschwemmungsgebieten weiter im Norden rauschten mit starker Strömung durch den Fluss Chao Phraya. Die Behörden fürchten, dass das Wasser nicht schnell genug in den Golf von Thailand ablaufen kann und sich dann in Bangkok staut. Im Golf von Thailand wird zum Wochenende ein besonders hoher Wasserstand während der Flut erwartet.

Aktuell steht das Wasser am Chao Phraya bis zur Oberkante der 2,50 Meter hohen Flutbarrieren. Behörden rechnen damit, dass das Hochwasser am Freitag seinen Scheitelpunkt erreicht. Es könnte dann bis auf eine Höhe von 2,60 Metern anschwellen.

Thailand erlebt zurzeit die heftigsten Regenfälle und Überschwemmungen seit 50 Jahren. Seit Mitte Juli sind in dem Hochwasser mindestens 373 Menschen ums Leben gekommen. Von Donnerstag bis einschließlich Montag gilt ein Zwangsurlaub, damit die Menschen sich sowie ihr Hab und Gut in Sicherheit bringen können. Ministerpräsidentin Yingluck Shinawatra stimmte die Bevölkerung darauf ein, dass Teile Bangkoks bis zu einem Monat unter Wasser stehen könnten.