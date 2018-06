Sie liebt es feucht und frisst vorzugsweise alles, was der Garten so hergibt. Nach einem Sommerregen trifft man massenweise Wegschnecken auf Wiesen zwischen frisch gewaschenen Grashalmen oder in Salatköpfen in Gemüsebeeten an.

Nein, besonders beliebt sind die nackten, runzeligen Landschnecken bei den meisten Menschen sicher nicht. Zumal ihnen die kugelige Behausung fehlt, die ihre Verwandten ein wenig niedlicher und angezogener erscheinen lässt. Die obdachlosen Schleimer sind zäh, vermehrungsfreudig und fressen vom zarten Kopfsalat über Aas alles, was ihnen zwischen Kiefer und Raspelzunge kommt.

Die Spanische Wegschnecke (Arion vulgaris) gilt in unseren Breiten als bedeutsamster Schädling. Nur eine Minderheit kann der Schnecke Gutes abgewinnen. Immerhin hat man sie als Quelle für einige Hausmittelchen entdeckt, was der Schnecke den Tod bringen kann: Lebend verzehrt, lindert die Wegschnecke gastritische Leiden, heißt es.

Besonders schleimgläubige Selbstheiler schwören darauf, dass Warzen oder Hühneraugen verschwinden, wenn man – Achtung: nur bei Vollmond! – eine Wegschnecke über die betroffene Stelle kriechen lässt. Solche Wunderheilungen wurden oft beobachtet. Immerhin überleben die Tiere den Marsch über die Warze. Wissenschaftliche Belege für die Heilkraft fehlen.

Die Wegschnecke Wegschnecke Als Wegschnecken (Arionidae) bezeichnet man Landschnecken, von deren Schale im Laufe der Evolution nur noch wenige Kalkkörnchen übrig geblieben sind. Das schützende Gehäuse ersetzt diese Art der Nacktschnecke durch einen besonders klebrigen Schleim, den sie mittels einer Schleimdrüse oberhalb der Schwanzspitze produziert. Hierzulande unterscheidet man drei große Arten: die Rote Wegschnecke (Arion rufus), die Schwarze Wegschnecke (Arion ater) und die Spanische Wegschnecke (Arion vulgaris). Merkmale Neben der Schleimdrüse und der fehlenden Schale haben alle Wegschnecken die Atemöffnung in der vorderen Hälfte oder in der Mitte des Mantelschildes. Der runzelige Körper kann auf eine Länge von bis zu 25 Zentimetern heranwachsen. Rein optisch lassen sich Rote, Schwarze und Spanische Wegschnecke nicht eindeutig unterscheiden, da jede von ihnen trotz des Namens unterschiedlich gefärbt sein kann. Nur die Jungtiere haben immer die arttypische Farbe. Allein anhand ihrer charakteristischen Genitalapparate lassen sich die eng verwandten Wegschnecken-Arten eindeutig bestimmen. Fortpflanzung Die Wegschnecke ist zwitterig, das heißt jedes Tier hat sowohl weibliche als auch männliche Geschlechtsorgane. So vermehrt sie sich in ihrem einjährigen Leben äußerst erfolgreich – ein Gelege von Arion vulgaris kann bis zu 400 Eier umfassen. Nachdem die Wegschnecke sich im Sommer gepaart oder selbst befruchtet hat, erliegt das Alttier nach der Eiablage im Herbst meist dem Versuch zu überwintern. Lebensraum Die Arionidae kommen in Nordamerika, Europa, dem nördlichen Teil Asiens und in fast ganz Afrika, Indien und Südostasien vor. Ihre Eier gelangten an Bord von Schiffen oder Lastwagen, versteckt in ungewaschenem Gemüse, längst in viele Teile der Erde. So konnten sich Wegschnecken weit über ihre ursprünglichen Lebensräume hinaus ausbreiten. Auch die Spanische Wegschnecke in unseren Gärten ist so eine eingeschleppte Art (Neozoon). Als Lebensraum bevorzugt die Wegschnecke feuchte Wiesen, Wälder oder Sümpfe. Die Spanische Wegschnecke ist sehr flexibel. Als Kulturfolger lebt sie vor allem in menschlich veränderten Landschaften. Bekämpfung Durch ihren massiven Fortbestand und schier grenzenlosen Appetit wurde vor allem die Spanische Wegschnecke zur Plage. Mittels einiger ökologisch vertretbarer Methoden lassen sich die Schädlinge gut im Zaum halten: den Weg zwischen Schlaf- und Fressplatz versperren, zum Beispiel mithilfe eines Schneckenzauns

das Beet möglichst trocken halten (etwa durch das Ausstreuen von Sägemehl) und niemals abends, sondern nur morgens bewässern, denn das macht den besonders abends aktiven Wegschnecken den Streifzug durch den Garten viel beschwerlicher

Der Boden sollte zudem im Herbst nicht gehackt und aufgelockert werden, denn das würde den Schnecken die Eiablage erleichtern. Im Gegensatz dazu kann die gleiche Technik im Frühjahr einige Gelege zerstören.

sollte zudem , denn das würde den Schnecken die Eiablage erleichtern. Im Gegensatz dazu kann die gleiche Technik . Laufenten beispielsweise gelten im Kampf am Gemüsebeet als unsere Verbündeten. Sie sind natürliche Fressfeinde der Wegschnecke. Auf den Einsatz von Giften, wie zum Beispiel Schneckenkorn, sollten Gartenfreunde verzichten, da diese Methode auch andere Tiere tötet.



Den Schnecken selbst hilft der Schleim dabei, elegant über trockenen Boden zu schweben. Und er bindet Wasser, was vor dem Austrocknen schützt. Ihre Glibberschicht macht sie für einige Feinde ungenießbar. Werden die Schnecken trotzdem angegriffen, ziehen sie sich schnell zu einem harten, widerstandsfähigen Haufen zusammen. Igel rollen sie allerdings manchmal so lange durch den Garten, bis der Schleim ab ist – und beißen dann zu.

Auch gegen grobe Gartenfreunde, die den Schnecken mit Bierfallen nachstellen, sie benommen machen und dann erschlagen oder verbrennen, hilft diese Einrollstrategie nicht. Genauso wenig, wie gegen Forscher, die an ihnen Chemikalien testen. Da der Mensch sie in der Rangordnung der Tiere niedriger einstuft, gelten Wegschnecken als guter Ersatz für höher entwickelte Versuchsratten, -mäuse oder -kaninchen. Ist das fair?

Schnecken machen den Boden fruchtbar

Echte Naturfreunde sollten den Schnecken anrechnen, dass sie als Allesfresser einen Beitrag zur Zersetzung von totem Pflanzenmaterial in Humus leisten. Etwas, wovon auch Gärtner profitieren. Als Aas- und Kotfresser verhindern sie außerdem die Ausbreitung von Seuchen. Und als Nahrungsgrundlage für die Fressfeinde, die sich nicht vom Schleim abschrecken lassen, tragen sie zur Artenvielfalt der Vögel, Insekten, Reptilien und einiger Säugetiere bei.

Salat oder Schnecke? In dieser Frage müssen sich Gärtner entscheiden. Ihnen bliebe immer noch ein Beet voller Lavendel, Salbei, Kapuzinerkresse und Vergissmeinnicht. Denn so ein duftender Kräutergarten ist für Schnecken so eklig wie ihr Schleim für viele Menschen.