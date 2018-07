Die Packer haben in Durban die Macht übernommen. Der Klimagipfel verschwindet in Kartons und Kisten, wird verlagert auf Sackkarren und in Lastwagen. Die Kamerateams reisen ab, ihr Equipment in gepolsterten Boxen verstaut, der Pressereferent der Bundesregierung ist auf dem Heimweg und die 198 Infozellen der globalen Klima-Initiativen, von Oxfam bis zum Weltklimarat, haben sich in Aluminiumskelette verwandelt. Das große Klimaspektakel von Durban scheint vorbei zu sein.

Vorbei? Ach was – es geht erst richtig los! Noch immer tagt die Ministerrunde , noch immer streitet sie über die eine, entscheidende Formulierung, die dieser Kongress am Ende annehmen oder ablehnen kann. Welche Dramen dann zu erwarten sind, lässt ein Papier erahnen, das als "Notiz der Vorsitzenden" die Runde macht: Ergebnisse der informellen Kontaktgruppen, die an der Vorbereitung der Abschlusserklärung arbeiten.

Was können sich die Kontaktgruppen so vorstellen? Dies zum Beispiel: "Die Beiträge der gesammelten Mittel, die den Entwicklungsländern jährlich zur Verfügung gestellt werden, soll dem Budget entsprechen, das die entwickelten Länder für Verteidigung, Sicherheit und Kriegführung ausgeben." Verlangt wird außerdem "Anerkennung und Verteidigung der Rechte von Mutter Erde, um Harmonie zwischen Menschheit und Natur herzustellen."

Die Minister machen Fortschritte im Schneckentempo

Dies ist der Duktus der lateinamerikanische Linken aus der ALBA-Gruppe, zu der Bolivien, Kuba und Venezuela gehören. Es kann ihnen nicht gefallen, dass sich die große Mehrheit der armen Länder hier mit den Europäern verbündet und sogar Brasilien und Südafrika mit in diese neue Allianz der realpolitischen Pragmatiker gezogen haben. Nun verschaffen die ALBA-Staaten ihrer radikalen Minderheitsposition Gehör.

Natürlich wird keine derartige Formulierung in Durban je beschlossen werden. Aber UN-Beschlüsse werden im Konsens getroffen, allenfalls einmal wird ein Minderheitsvotum ignoriert – zuletzt geschah das in Cancún, als sich Bolivien als einziges Land noch gegen eine Einigung sperrte. Über die geschlossene Allianz der ALBA-Länder kann sich der Gipfel in Durban nicht hinweg setzen. Und inzwischen fehlt auch die Zeit, ihnen ihren Widerstand im Austausch gegen irgendwelche finanziellen Zusagen abzuhandeln. Es sieht nicht gut aus.

Derweil machen die Minister Fortschritte im Schneckentempo. Kurz vor Mitternacht verhandelten sie über einen Fahrplan, der am Ende zu einem "rechtlichen Rahmen" für eine neue Übereinkunft führen sollte. Heute morgen war aus dem "rechtlichen Rahmen" ein "Protokoll oder ein anderes rechtliches Instrument" geworden. Das wäre ein klein wenig verbindlicher. Sollte je ein Völkerrechtler das Ergebnis von Durban würdigen, wenn es denn eines gibt, dann würde die neue Formulierung ihm sagen, dass die verhandelnden Parteien es am Ende zumindest nicht ausgeschlossen haben, in einigen Jahren eine verbindliche Einigung, ein Protokoll, beschließen zu wollen. Von dieser Art sind die Fragen, um die es in Durban noch geht.