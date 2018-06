Die Verhandler haben sich nach dem Marathon-Gipfel in Durban zufrieden mit dem neuen Klima-Fahrplan gezeigt. Bundesumweltminister Norbert Röttgen (CDU) nannte das Ergebnis einen riesigen Schritt nach vorn. "Das Paket von Durban ist ein großer, wegweisender Erfolg für den Klimaschutz", sagte Röttgen. Umweltschützer urteilten dagegen eher skeptisch.



Die Umweltorganisation Germanwatch erkannte an, dass die EU und ihre Verbündeten mit dem neuen Fahrplan zu einem Weltklimavertrag auch Klimasünder wie die USA, China und Indien in die Pflicht genommen haben. Allerdings reiche das Vereinbarte nicht aus.



So kritisieren die Umweltorganisationen WWF und Greenpeace, die EU habe bei der Frage einer strengen Rechtsverbindlichkeit bei dem bis 2015 geplanten Weltklimaabkommen nachgegeben. "Der unter Druck von Indien und den USA abgeschwächte Kompromiss wird nicht zu einem international verbindlichen Klimaschutzvertrag führen, sondern zu einem nur lose bindenden Abkommen", sagte für Greenpeace arbeitende Klimaexperte Martin Kaiser. Nun drohe erneut ein langwieriger Verhandlungsprozess.

Mit einem schwachen Klimavertrag, der zudem erst 2020 in Kraft treten soll, werde es nicht zu schaffen sein, die Erderwärmung wie angepeilt auf zwei Grad zu begrenzen, sagte Kaiser weiter. Regine Günther, Leiterin des Klimabereichs des WWF Deutschland sagte, es klaffe nach wie vor ein immenser Abgrund zwischen den dringend notwendigen Maßnahmen und dem politischen Willen. Sie sprach von einem "lauwarmen Kompromiss".



Für Südafrikas Außenministerin Maite Nkoana-Mashabane ist die Lösung des Konflikts – trotz Kompromissen – ein "historischer Meilenstein". Auch Indien zeigte sich zufrieden mit den Ergebnissen des Klimagipfels. Das geforderte "Prinzip der Gleichbehandlung" aller Staaten sei im Abschlussdokument enthalten, erklärte die indische Umweltministerin Jayanthi Natarajan.



Knackpunkt dürfte aber die Kompromissformel sein, dass das bis 2015 geplante Abkommen durch ein "Verfahren mit Rechtskraft" umgesetzt werden kann. Indiens Umweltministerin Natarajan sagte, man habe viel Flexibilität bewiesen. Man lasse sich wegen dieses Kompromisses nicht einschüchtern und an den Pranger stellen.

China begrüßte die Ergebnisse der Klimakonferenz und gab den reichen Industrieländern die Schuld für die nur langsamen Fortschritte. "Den entwickelten Ländern mangelt es an politischem Willen, um die Emissionen zu verringern und den Finanz- und Technologietransfer zur Unterstützung der Entwicklungsländer zur Verfügung zu stellen", sagte Chinas Unterhändler Xie Zhenhua.



Bislang hatten Indien, China und die USA verbindliche Abkommen komplett abgelehnt. Vielen Delegierten erschien der erzielte Kompromiss daher fast wie ein kleines Wunder – auch wenn das Konferenz-Ergebnis nicht hundertprozentig zufriedenstellend ist.