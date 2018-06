Offiziellen Schätzungen zufolge sind rund 780 Millionen Liter (4,9 Millionen Barrel) Rohöl ins Meer geströmt. Etwa 128 Millionen Liter konnten mit Auffangglocken über dem Bohrloch abgepumpt werden. Das Ausmaß ist gewaltig. Mit dem Öl, dass in den Golf floss, könnte ein Tanker wie die Exxon Valdez, die 1989 auf ein Riff lief, 13 Mal befüllt werden – oder der Plenarsaal des Deutschen Bundestags rund 26 Mal. Ein Regierungsbericht Anfang August 2010 bestätigte dann auch: Der Untergang der Deepwater Horizon löste die größte marine Ölpest aller Zeiten aus – nur an Land war bei einem Unfall 1910 in Kalifornien mehr Öl in die Natur gelangt.