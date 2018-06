Im Mekongdelta in Vietnam ist eine ungewöhnlich große Schule an Irawadi-Delfinen entdeckt worden. Forscher beobachteten die 20 Tiere in einem Schutzgebiet in der Nähe der Ba Lua-Inseln in der südvietnamesischen Provinz Kien Giang, berichtete das vietnamesische Institut für tropische Biologie am Montag.

"Die Anzahl war größer als Schulen, die in der Malampaya-Bucht auf den Philippinen oder anderswo im Mekong gesichtet wurden", sagte einer der Forscher. Das Schutzgebiet wird unter anderem von der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) gefördert.

Die Delfine ( Orcaella brevirostris ), die vorzugsweise in Buchten und Flussmündungen leben, stehen auf der Roten Liste der gefährdeten Arten der Naturschutzorganisation IUCN. Die Umweltstiftung WWF schätzte die Zahl im Mekong im August vergangenen Jahres auf nur 85 Exemplare. Dort leben die Tiere überwiegend im Grenzgebiet zwischen Kambodscha und Laos . Weitere kleine Populationen kommen unter anderem in Myanmar , Indonesien , Papua-Neuguinea und Nordaustralien vor.