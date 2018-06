Haie unterschiedlicher Arten haben Nachkommen geboren. Bei Untersuchungen an Haien in Australien fanden Forscher insgesamt 57 Hybride.

Die Nachkommen sind eine Mischung aus dem örtlichen Australischen Schwarzspitzenhai (Carcharhinus tilstoni ) und dem in anderen Teilen der Welt anzutreffenden Großen Schwarzspitzenhai (Carcharhinus limbatus) . Nach Ansicht der Forscherin Jess Morgan von der Universität Queensland hat die Kreuzung der beiden Arten Auswirkungen auf die gesamte Welt der Haie. "Das ist Evolution in Aktion", sagte Morgan .

Hybride aus verwandten Tierarten sind meist nicht besonders überlebensfähig und können sich nicht weiter fortpflanzen – was jedoch die Voraussetzung für die Entstehung einer neuen Art wäre. Ersten Untersuchungen zufolge sind die hybriden Haie, die man in Australien fand, aber relativ robust und in der Lage, sich zu vermehren, sagte Colin Simpfendorfer von der James-Cook-Universität.

Hybride Artbegriff Biologen definieren eine Art als eine Population oder eine Gruppe von Populationen, deren Individuen sich unter natürlichen Bedingungen kreuzen können – und dabei lebensfähige und fruchtbare Nachkommen zeugen. Hybride Hybride sind die Nachkommen zweier Arten. Sie sind häufig schwach und können in der Regel keine weiteren Nachkommen zeugen. Biologen sprechen von einer "Bastardsterilität". Das bekannteste Beispiel für einen Hybriden ist der Maulesel. Die Kreuzung aus Pferd aus Esel ist zwar robust, aber kann sich nicht weiter fortpflanzen. Können sich Hybride untereinander fortpflanzen und gesunde Nachkommen bekommen, ist das die Grundlage für die Entstehung einer neuen Art.

Der Australische Schwarzspitzenhai ist kleiner als sein Verwandter und nur in tropischen Gewässern überlebensfähig. Seine hybriden Nachkommen wurden dagegen 2.000 Kilometer weiter südlich in wesentlich kälteren Gewässern angetroffen. Indem sich die verwandten, aber sonst getrennten Arten untereinander paaren, weiten die Haie ihren natürlichen Lebensraum aus. Sollten die Hybride im Vergleich zu ihren Eltern dauerhaft Überlebensvorteile haben, könnten sie sich laut Simpfendorfer nach und nach durchsetzen. Schon jetzt machten sie an einigen Stellen vor der australischen Küste bis zu ein Fünftel der Schwarzspitzenhai-Population aus, sagte Morgan.

Die Forscher vermuten, dass auch andere Hai-Arten und verschiedene Rochen in der Lage sind, sich untereinander zu paaren und überlebensfähige Hybriden zu bekommen.