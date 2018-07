Durch eine Serie von Tornados wurden im Mittleren Westen der USA mindestens zwölf Menschen getötet. Die Wirbelstürme wüteten in vier US-Bundesstaaten, Hunderte weitere Opfer wurden nach Behördenangaben verletzt. In der Stadt Harrisburg , die am schwersten getroffen wurde, starben sechs Menschen. Millionenschäden richteten die Stürme auch in Kentucky an.

Meteorologen stuften den Tornado in der Fujita-Skala – benannt nach dem Chicagoer Meteorologen Tetsuya Theodore Fujita – zunächst als einen F4-Tornado ein. Die theoretisch zwölfstufige Skala teilt die Stürme nach der Windgeschwindigkeit und möglichen Schäden ein. Die bisher stärksten verzeichneten Tornados kamen darin auf F5 .

Während der Sturm über Missouri zog, erreichte er im Endeffekt Windgeschwindigkeiten von knapp 300 Kilometern pro Stunde.

Orkane, Hurrikans, Taifune und Zyklone Orkane und Wirbelstürme Als Orkan bezeichnet man einen schweren Sturm ab Stärke 12 auf der Beaufortskala. Sie erreichen Windgeschwindigkeiten von mindestens 64 Knoten. Das sind knapp 120 Kilometer pro Stunde. Hurrikans, Taifune und Zyklone sind tropische Wirbelstürme, deren herausragendes Merkmal ist, dass sie ihre Energie aus dem tropisch warmen Meer beziehen. Bei Wassertemperaturen der oberen 50 Meter von mehr als 26,5 Grad Celsius verdunstet langsam viel Feuchtigkeit, die beim Aufstieg in der Atmosphäre wieder kondensiert und ihre Wärmeenergie schnell an die Luftmassen abgibt – und den Sturm antreibt. Hurrikan und Taifun Im Atlantik, Nord- und Südpazifik werden tropische Wirbelstürme als Hurrikane bezeichnet, im asiatischen Raum heißen sie Taifune. Hurrikans und Taifune sind großräumige Gebilde, deren imposante Wolkenwirbel vielfach einen Durchmesser von 200 Kilometern erreichen und von der Erddrehung in Rotation versetzt werden.Verliert ein Hurrikan oder Taifun den Kontakt zum Meer – geht also sozusagen an Land – verliert er seinen Energienachschub und schwächt sich ab. Ein tropischer Sturm wird definitionsgemäß erst dann zum Hurrikan oder Taifun, wenn er Windstärke 12 oder mehr (118 km/h) erreicht. Zyklon Zyklon ist die Bezeichnung für tropische Wirbelstürme im Golf von Bengalen und im Indischen Ozean. Derartige Stürme können mehrere Meter hohe Wellen aufwirbeln, die schließlich im Bereich von Bangladesch, Myanmar oder Indien auf Land treffen. Damit führen die Zyklone zu großen Verwüstungen, weil sie meist in besonders flachen Regionen aufs Land treffen. Das kann zu Überschwemmungen bis im Landesinneren führen, da die flachen Übergänge vom Flussdelta ins Meer kaum Schutz für die Menschen und die Gebäude bieten. Tornados Tornados sind dagegen viel kleiner und zeichnen sich durch ihre Spiralform aus. Sie entstehen über dem Festland – vor allem in den USA –, wenn unter einer Gewitterwolke Warmluft aufsteigt und sich der Wind dann zu einem Strudel formt. Unterhalb der Wolke wird das als Schlauch sichtbar. Tornados können Geschwindigkeiten von bis zu 500 Kilometer pro Stunde erreichen. Der Sog des Tornados fegt alles in die Luft, was der Windspirale in die Quere kommt.

Der Gouverneur von Missouri, Jay Nixon, teilte mit, dass es in seinem Bundesstaat mindestens drei Tote gegeben habe. Auch Stunden nach den Stürmen wurden zahlreiche Menschen vermisst.

Rettungstrupps durchsuchten die Trümmerschneisen, die die Wirbelstürme hinterlassen haben. Mit kleinen Baggern durchpflügten sie Schuttberge von eingestürzten Wohnhäusern und Einkaufszentren. In Harrisburg im US-Bundesstaat Illinois riss ein Tornado die komplette Außenwand eines Krankenhauses weg. "Es hörte sich an wie eine Explosion, als die Fenster und die Wand plötzlich weggerissen wurden", sagte eine Krankenschwester im Fernsehsender CNN .

In Harrisburg hatten sich nach den Stürmen ganze Wohngebiete in Trümmerhalden verwandelt. Dem lokalen Sender KFVS zufolge wurden dort mindestens 300 Häuser beschädigt oder ganz zerstört.

Missouri war zuletzt im Mai 2011 von einem besonders schweren Tornado der Kategorie F5 getroffen worden. 160 Menschen starben in Folge des Sturms , rund 7.000 Häuser wurden zerstört. Am schwersten getroffen wurde damals die Stadt Joplin.

Die aktuell aus den USA gemeldeten Stürme haben inzwischen Kurs auf West Virginia und Tennessee genommen. Dort werden weniger Schäden erwartet als in Missouri, da sich die Wirbelstürme abgeschwächt haben.

Jedes Jahr fegen Hunderte Tornados über die USA – die meisten davon treffen allerdings nicht auf bewohntes Gebiet. Der Eindruck, dass in den letzten Jahren im Durchschnitt häufiger Tornados über die USA fegen, lässt sich wissenschaftlich nicht belegen . Allerdings gibt es – wie etwa 2011 – Jahre mit einer besonders starken Tornado-Saison. Möglicherweise führt der globale Klimawandel dazu, dass sich über dem Atlantik vereinzelt besonders starke Tornados aufbauen. Wissenschaftlich nachgewiesen werden konnte dieser Zusammenhang aber bislang nicht.