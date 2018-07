Nach einem Gasleck auf einer Plattform in der Nordsee haben die Behörden rund um den Unglücksort ein Sperrgebiet eingerichtet. Schiffe müssen mindestens zwei Seemeilen (3,7 Kilometer) Abstand zur Plattform Elgin PUQ vor der schottischen Ostküste halten, Flugzeuge mindestens drei Seemeilen Abstand, teilte die britische Küstenwache mit.

Nachdem der Energiekonzern Total am Montag alle 238 Arbeiter von der betroffenen Plattform in Sicherheit gebracht hatte, zog auch Shell vorsichtshalber dutzende Arbeiter von der nahe gelegenen Plattform Shearwater und der Bohrinsel Noble Hans Deul ab.

Das Gasleck an der Plattform Elgin PUQ war am Sonntag entdeckt worden. Nach Angaben von Total handelt es sich um den schwersten Zwischenfall in der Nordsee für den französischen Energiekonzern seit einem Jahrzehnt. Die Lösung des Problems werde "mindestens einige Tage", wenn nicht gar Wochen oder Monate dauern, sagte ein Sprecher. Die Menge des ausströmenden Gases sei derzeit unklar. Experten aus aller Welt würden eingeflogen, um das Leck zu schließen. Eine Möglichkeit sei, ein Entlastungsloch zu bohren, allerdings wäre dies sehr zeitaufwändig.

Flüssiges Gas gefördert

Offenbar ist eine Gaswolke über der Plattform entstanden. Auf dem Meer wurde zudem eine zehn Kilometer lange Spur von Gas-Kondensat gemeldet. Nach Angaben des Total-Sprechers handelt es sich bei dem austretenden Stoff um ein Gas-Kondensat, das in flüssiger Form gefördert wird. Es sei entzündlich und potenziell auch explosiv. Die Auswirkungen auf die Umwelt seien jedoch deutlich geringer als etwa bei Erdöl. Das Gas-Kondensat sei sehr leicht und verflüchtige sich, dennoch breitete sich Berichten zufolge ein leichter Ölfilm auf der Wasseroberfläche aus.

Total hält nach eigenen Angaben ein Flugzeug in Bereitschaft, das Chemikalien zum Auflösen des Kondensats versprühen kann. Allerdings werde davon ausgegangen, dass es von selbst verdunsten werde und "keine große Gefahr für die Umwelt" darstelle, sagte ein Sprecher. "Aber man sollte nie nie sagen." Der Sprecher schloss eine Vergrößerung der Sperrzone nicht aus.

Der britische Umweltminister Charles Hendry bescheinigte dem Konzern und den Behörden ein gutes Krisenmanagement. "Bislang sind alle Vorschriften eingehalten und die richtigen Schritte eingeleitet worden", sagte Hendry. Die ausgetretenen Mengen Öl seien nicht besonders groß. So sei der Ölfilm auf der Meeresoberfläche kleiner als ein Olympia-Schwimmbecken. Dennoch nehme die Regierung die Lage ernst.

Die BBC zitierte den Gewerkschaftsfunktionär Jake Molloy, der von einer "kochenden See" unter der Plattform sprach. Dies deute auf ein Problem unterhalb der Wasseroberfläche hin. Molloy hielt es dem Bericht zufolge für möglich, dass auch giftige Gase austreten könnten. Die norwegische Umweltgruppe Bellona sprach von einem Horrorszenario, das "außer Kontrolle geraten" sei. Bevor die Arbeiter auf der Plattform in Sicherheit gebracht worden seien, hätten sie sich 14 Stunden um eine Eindämmung des Problems bemüht.