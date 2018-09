Nicht nur der Schmetterling selbst, auch die Raupe des Schwalbenschwanzes (Papilio machaon) ist farbenprächtig: zunächst schwarz und rot mit weißem Fleck, später grün mit schwarzroten Querstreifen und gelben oder orangefarbenen Punkten. Die Raupen fressen an Doldengewächsen, in Gärten etwa an Möhren, Petersilie oder Kümmel.

Droht Gefahr oder fühlt sich die Raupe sonst wie gestört, gibt sie sich kämpferisch. Zwischen Kopf und Brust wird ein Organ ausgestülpt, die sogenannte Nackengabel. Diese rot oder gelb gefärbten Schläuche geben einen wenig appetitlichen Duftstoff ab, der Feinde verjagen soll. Der ausgewachsene Falter, der zur Familie der Ritterfalter gehört, ist mit seiner imposanten, bis zu 80 Millimeter großen Flügelspannweite ein Flugkünstler.