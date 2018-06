Bienen lernen sehr schnell. Egal wie lange sie auf der Suche nach Nahrung zuvor herumgeirrt sind – beim nächsten Mal steuern sie diesen Ort wie am Faden gezogen wieder an. "Das schaffen Sie als Mensch nicht", sagt der Neurobiologe und Bienenforscher Bernd Grünewald. "Stellen Sie sich vor, der Taxifahrer fährt Sie auf Umwegen durch eine unbekannte Stadt vom Flughafen zum Hotel und auf dem Rückweg finden Sie mit dem Mietwagen allein den kürzesten Weg."

Wie machen die Tiere das? Am Institut für Bienenkunde in Oberursel bei Frankfurt suchen Bienen-Hirnforscher nach der Antwort. Sie zählen zu der Handvoll Arbeitsgruppen in Deutschland, die sich mit der Neurobiologie der Honigbiene beschäftigen.

Grünewald und sein Team nähern sich dem Thema auf drei Ebenen. Erstens: die Beobachtung von Bienen in der Natur. Zweitens: Lernexperimente mit einzelnen Tierchen im Labor. Drittens: der direkte Blick mit dem Mikroskop ins Bienen-Gehirn – und damit auf das Lernen und das Erinnern ganz im Allgemeinen.

Kreise, Quadrate und Kreuze können Bienen unterscheiden

Bienen können beinahe ein bisschen lesen – Symbole wie Kreis, Quadrat und Kreuz helfen den Insekten, auf dem Institutsgelände am Waldrand den Stock ihres Volkes zu erkennen. Für die Freiluftforschungsarbeit bekommen einige von ihnen einen Funkchip als Rucksack auf den Rücken geklebt. Ein Lesegerät am Ausgang des Bienenstocks zeichnet auf, wenn das Tier raus- und reinfliegt.

Durch solche Beobachtungsstudien wissen die Forscher, dass die Bienen deswegen so schnell lernen, weil sie für jedes Erinnern sofort mit leckerem Nektar belohnt werden. "Belohnungslernen ist ungeheuer effektiv", sagt Grünewald. Was diese Experimente nicht zeigen: Was passiert dabei im Gehirn?

Dafür gehen wir eine Ebene tiefer in die Biene hinein und einen Stock höher im Institutsgebäude hinauf: ins "Duftlernlabor". Dort arbeitet Sandra Zimmermann mit den "Irokesen", einzelnen Bienen, mit denen die Diplomandin Lerntests macht. Der Name kommt von einem Plastikscheibchen zwischen den Fühlern. Zimmermann und andere Studentinnen blasen durch Strohhalme Pfefferminzduft an die eine "Antenne" und Geranienduft auf die andere. Bei Minze gibt es einen Tropfen Zuckerwasser, auf Geranie folgt keine Belohnung.