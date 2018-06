1/2 Eine Taube vor dem Kölner Stadt-Panorama © Patrik Stollarz/AFP/Getty Images 2/2 Eine weiße Zuchttaube © Lindenthal/photocase.com

Die Glocken läuten, die Kirchentür öffnet sich und heraus schreitet das frisch vermählte Paar. Sie: Weißes Kleid, schulterfrei, Strass im Haar, Schleier und Schleppe, zu ihren Füßen die Blumenkinder, im Arm je ein Körbchen, aus denen rosa Rosen quellen. Er: Dreiteiler mit schimmernder Silberweste, einem abgeknickten Krawatten-Ersatz, den Sekt schon in der Hand. Was passiert dann? Sie ahnen es. Die beste Freundin der Braut (cremefarbenes Cocktailkleid, Hut mit Kirschendeko... aber lassen wir das) öffnet mit Tränen in den Augen eine aus Korb geflochtene weiße Kiste und heraus taumeln vom gleißenden Sonnenlicht geblendet: Weiße Tauben! Hurra!

Brieftauben bilden die meinungslose Mittelschicht

Besonders beliebt sind für so ein Szenario Pfauentauben, denen Züchter einen derart dramatischen fächerartig aufgestellten Schwanz verpasst haben, dass man meinen könnte, diese Tiere hätten sich im Laufe von Millionen Jahren Evolution stets vor einem Hintergrund aus weißen Rüschenkleidern vor ihren ärgsten Feinden tarnen müssen.

Das ist die Taubenwelt der oberen Zehntausend. Unter ihnen die gehobene Mittelschicht aus Zier- und Brieftauben, die den lieben langen Tag in ihren Taubenschlägen versteckt, wenn es drauf ankommt, brav ihren Dienst tun. Sie leiden ein wenig an den Zivilisationskrankheiten, die das Leben als Haustaube mit sich bringt. Gleichmütig ertragen sie das Reisen in engen Kisten (meist im Kofferraum eines tannengrünen Mercedes aus den achtziger Jahren) von einer Schau zu nächsten. Die Brieftauben bekommen als Belohnung einen kleinen Moment der Freiheit. Und den nutzen sie doch nur, um wie ferngesteuert zurück nach Hause zu fliegen.

Die Zoologie der Tauben Zoologie Zur Familie der Tauben (Columbida) zählen 42 Gattungen. Mit etwa 300 Arten kommen Tauben fast in allen Regionen der Erde vor. Taubenzüchter haben ihrerseits viele verschiedene Rassen gezüchtet: allein in Deutschland gibt es mehr als 260 verschiedene.

Sie alle stammen mit sehr wenigen Ausnahmen von der Felsentaube Columbia livia aus der Gattung der Feldtauben ab. Sie ist in ihrer Wildform heute noch im Mittelmeerraum heimisch. Auch die wieder verwilderten Straßentauben – nach groben Schätzungen sind das 500 Millionen weltweit – sind Nachkommen der Felsentaube.

Mensch und Taube Die Domestizierung der Taube begann schon vor rund 6.000 Jahren. Früh schon nutzte der Mensch Tauben als Boten. Um das Jahr 2.600 vor Christus wurden die Vögel in Ägypten auf Wachtürmen eingesetzt. Noch heute werden die Vögel als Brieftauben gezüchtet. Die Zugvögel haben einen besonders ausgeprägten Orientierungssinn und finden ihren Weg anhand des Magnetfeldes der Erde. Doch Tauben wurden und werden auch gegessen. Allein in Wien sollen Ende des 19. Jahrhunderts 750.000 Tauben pro Jahr verspeist worden sein. Noch heute sind Taubengerichte etwa in Marokko oder China üblich. In den Städten leben heute verwilderte Haustauben und deren Nachkommen. Schädlinge Ob Tauben als Schädlinge gelten sollten, ist umstritten – und je nach Stadt unterschiedlich. Ein Hauptproblem ist die Verschmutzung von Gebäuden durch den Kot der Vögel. Eine Taube produziert davon etwa 12 Kilogramm (Nasskot) pro Jahr. Wie eine Untersuchung der TU Darmstadt im Jahr 2004 ergab, beschädigt Taubenkot Steingebäude und -fassaden allerdings nicht direkt. Metalloberflächen können aber durch den Kot angegriffen werden. Außerdem siedeln sich dort, wo Taubenkot klebt, schneller Pilze an, die wiederum Säure produzieren. Im Endeffekt schädigt der Pilzbefall dann die Fassaden. Tauben werden häufig als Krankheitsüberträger bezeichnet. Studien haben jedoch gezeigt, dass sie für den Menschen nicht gefährlicher sind als andere Wildtiere. Stadttauben werden dann zum Problem, wenn sie sich unkontrolliert vermehren. Ein Taubenpaar kann bis zu zwölf Jungen pro Jahr großziehen – in der Stadt fehlen natürliche Feinde. Bekämpfung Mit allerhand Tricks versucht man, die Population klein zu halten. In vielen Städten Deutschlands hat man den Stadttauben Taubenschläge gebaut, in denen die Eier durch Attrappen aus Gips ausgetauscht werden. Eine Methode, mit der auch Tierschützer einverstanden sind. Gibt es zu viele Tauben, schadet das auch den Tieren selbst: Seuchen breiten sich aus und das Aggressionsverhalten nimmt zu. Die gezielte Wiederansiedlung von Raubvögeln, wie dem Wanderfalken, in einigen Städten brachte nur mäßigen Erfolg. Auch der Einsatz von Hormonpräparaten ist schwierig: Einige Mittel vergifteten die Tiere und reduzierten zwar so die Population. Doch die Idee, die Fortpflanzung auf vertretbare Weise damit zu unterdrücken, scheiterte. Außerdem geht für Wildvögel eine Gefahr von dem mit Hormonen versetzten Taubenfutter aus. Forscher empfehlen als bisher beste Maßnahme, das Überangebot an Futter zu reduzieren. Sprich: Tauben nicht füttern! Quellen: Nabu, Forschungsgruppe für Integrative Biologie an der Universität Basel

Auf ihrer Reise überfliegen sie Bahnhöfe, Plätze und Straßen. Wie im Blindflug. Denn dass dort unten in der Gosse ihre heruntergekommenen Artgenossen hausen, das sehen die feinen Haustauben nicht.

Straßentauben leben buchstäblich ganz unten. Als "Ratten der Lüfte" beschimpft, humpeln sie mit ihren verwachsenen Füßen an Bahnsteigkanten herum oder klauben zwischen den Füßen bestenfalls ignoranter Café-Besucher nach Brotkrumen. In Berlin und Hamburg werden die verwilderten Haustauben mit allerhand technischen Tricks als Schädlinge bekämpft, während Tierschützer in Hagen extra schützende Taubenhäuser errichtet haben – unter Protest der Anwohner .

Dass das Gefieder der meisten Straßentauben dunkelgrau ist, ist übrigens kein Zufall, sondern eine Anpassung an das düstere Stadtleben. Eine Studie des Baseler Taubenforschers Daniel Haag-Wackernagel , erschienen 2006 im Ornithologie-Magazin Bird Study , belegt: Dunkel gefärbte Tauben haben bessere Überlebenschancen im urbanen Umfeld als solche mit heller Federfärbung.