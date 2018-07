Tydea septentrionalis heißt sie – die neue Albatros-Art, zu der die Knochen gehören, die erst jetzt in den Fokus der Forschung gerieten. Vor rund 30 Millionen Jahren – im Erdzeitalter Tertiär – dürfte der heute ausgestorbene Vogel in Nordeuropa gelebt haben. Seine Überreste sind der älteste Nachweis für einen Albatros im Nordseeraum. Untersucht wurden sie von Forschern am Senckenberg-Forschungsinstitut in Frankfurt am Main.

Mit einer Flügelspannweite von zwei Metern und einem 80 Zentimeter langen Körper segelten die Vögel durch die Luft – so wie ihre heutigen Artgenossen, die fast alle auf der Südhalbkugel zu Hause sind. Die Ergebnisse der Knochenanalyse wurden im Fachjournal The Auk veröffentlicht.

Dabei hätte man von dem Urzeit-Albatros schon viel früher wissen können – seine versteinerten Überreste lagerten jedenfalls schon seit sehr langer Zeit im Naturkundemuseum Brüssel . Gefunden wurden die Knochen einst in der Nähe von Antwerpen in einer Ziegeltongrube. In Röhrchen hatte man die höchstens fünf Zentimeter großen Knochenstücke aufbewahrt, berichtet Gerald Mayr, Ornithologe am Senckenberg-Forschungsinstitut: "Die Knochen wurden schon vor mehr als 100 Jahren gefunden, aber bisher nicht untersucht." Andere versteinerte Überbleibsel der Vögel aus der Nordsee sind erdgeschichtlich alle wesentlich jünger als die jetzt untersuchten Knochen.

Gerald Mayr und sein Brüsseler Kollege Thierry Smith analysierten die Fossilien unterm Mikroskop. "Wir wissen nun, dass Albatrosse eine lange evolutionäre Entwicklungsgeschichte in Europa hatten. Aber warum die Tiere in diesem Teil der Welt ausgestorben sind, ist uns weiterhin ein Rätsel."

Eine Verwechslung mit Knochen anderer Vogelarten schließen die Wissenschaftler aus: "Die einzigen Vögel, mit denen aufgrund ihrer Größe eine Verwechslung möglich gewesen wäre, sind die ausgestorbenen Pseudozahnvögel. Verschiedene Merkmale, wie etwa die wesentlich dickere Knochenwand, zeigen aber, dass es sich hierbei eindeutig um einen Vertreter der Albatrosfamilie handelt", sagte Mayr.

Der Urzeit-Vogel ähnelte in seiner Größe in etwa dem heutigen Schwarzbrauenalbatros. Diese Ähnlichkeit lasse vermuten, dass die Vertreter vor 30 Millionen Jahren ähnlich lange Strecken im offenen Meer zurücklegen konnten, "wie wir es von den Albatrossen der Gegenwart kennen".