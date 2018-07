Mindestens 13.000 Hektar haben die Flammen bereits zerstört, eine Fläche größer als das Stadtgebiet Barcelonas. Seit Sonntag kämpfen Militär und Feuerwehr an der spanisch-französischen Grenze gegen die Brände. Während die Einsatzkräfte das Feuer auf französischer Seite langsam unter Kontrolle bringen, lodert es in Katalonien weiter. Vier Menschen starben am Sonntag, weil die Flammen sie in ihren Autos auf einer Landstraße an der Felsenküste nahe Portbou eingeschlossen hatten. Weitere wurden verletzt.