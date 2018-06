Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU ) hat vor einer Erderwärmung um bis zu vier Grad gewarnt. Wenn die Welt sich nicht auf strengere Klimaschutzzusagen einige, drohten verheerende Folgen, sagte Merkel beim Petersberger Klimadialog . "Es bringt nichts, auf Zeit zu spielen."

Die bisherigen freiwilligen Zusagen zur Reduzierung des Treibhausgas-Ausstoßes reichten nicht. Denn damit sei das Ziel, die Erwärmung auf zwei Grad zu begrenzen, nicht mehr zu halten, warnte die Kanzlerin. Sie forderte die internationale Gemeinschaft auf, ein neues Abkommen zum Klimaschutz zu beschließen. "Ein verbindliches Regelwerk klingt wie Musik in meinen Ohren, weil wir das bisher nicht hatten."

Die gute Nachricht sei, dass die Klimakonferenz im südafrikanischen Durban die "Chance für ein allgemein gültiges Klimaabkommen" gegeben habe, sagte Merkel. Die schlechte Nachricht sei, dass das Kyoto-Protokoll in diesem Jahr auslaufe und es nicht geschafft worden sei, unmittelbar daran anzuschließen.

Die Überbrückungszeit bis 2015 stelle eine große Gefährdung dar. In dieser Zeit könne viel passieren, wie die Erfahrungen mit der Wirtschafts- und Finanzkrise zeigten, sagte die Kanzlerin.

Altmaier nennt Klimaschutz Voraussetzung für Wachstum

Auch Bundesumweltminister Peter Altmaier mahnte ein neues Abkommen an. Es müsse sich die Einsicht durchsetzen, "dass Klimaschutz nicht ein Hindernis, sondern ein sehr wichtiges Element und eine Voraussetzung für wirtschaftliches Wachstum" sei, sagte der Minister zur Eröffnung des Klimadialogs.

Das Kyoto-Protokoll aus dem Jahr 1997 läuft in diesem Jahr aus. Es ist das einzige globale Klimaabkommen, das verbindliche Vorgaben für die Emission von Treibhausgasen macht. Auf dem Gipfel in Durban war vergangenes Jahr ein Fahrplan für ein Nachfolgeabkommen beschlossen worden. Demnach soll bis zum Jahr 2015 ein neuer Vertrag ausgehandelt werden, der ab dem Jahr 2020 wirksam werden soll.

Der Klimadialog wurde erstmals im Jahr 2010 in Petersberg bei Bonn veranstaltet. In den folgenden Jahren zog er nach Berlin um, behielt aber den Namen. 35 Staaten nehmen an der Konferenz teil. Sie soll die nächste UN-Klimakonferenz vorbereiten, die im November in Katar stattfindet.