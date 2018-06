Drei Astronauten aus Russland , den USA und Japan sind mit einer russischen Sojus-Kapsel auf dem Weg zur Internationalen Raumstation ISS. Die Kapsel mit Kosmonaut Juri Malentschenko, Nasa-Astronautin Sunita Williams und dem Japaner Akihiko Hoshide an Bord hob wie geplant am Sonntagmorgen um 4.40 Uhr Mitteleuropäischer Zeit vom Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan ab, teilte das Kontrollzentrum bei Moskau mit. Nach fast zwei Tagen Flug soll die Kapsel am Dienstagmorgen an der ISS in rund 350 Kilometern Höhe andocken . Die Rückkehr ist für November geplant.

Den Astronauten gehe es gut, sagte der Chef der russischen Raumfahrtagentur Roskosmos, Wladimir Popowkin. Auf der ISS treffen die drei auf Gennadi Padalka und Sergej Rewin (beide aus Russland) sowie Joseph Acaba (USA), die seit zwei Monaten auf der internationalen Raumstation arbeiten.

33 Experimente sind geplant

Auf die neue ISS-Crew wartet ein umfangreiches Arbeitsprogramm: 33 Experimente sollen im russischen Teil der Station durchgeführt werden. Malentschenko und Padalka sollen zudem am 21. August während eines Außeneinsatzes eine Ladeplattform für ein neues Labor-Modul vorbereiten, das im nächsten Jahr zur ISS gebracht werden soll. Der 49-jährige Malentschenko hat sehr viel Erfahrung: Er hielt sich bereits mehr als 24 Stunden im offenen Weltraum auf. Auch Williams und der 43-jährige Hoshide waren bereits im All eingesetzt.

Die Mission fällt auf ein symbolisches Datum für die Raumfahrt: Am 15. Juli 1975 starteten sowohl eine sowjetische Sojus-Kapsel, als auch ein amerikanisches Apollo-Raumschiff, die zwei Tage später erstmals im All aneinander andockten.