Der Tropensturm Isaac könnte mehr Kraft entfalten als bisher von Meteorologen erwartet. Die Experten des Nationalen Hurrikan Zentrums (NHC) der USA rechnen damit, dass der Wirbelsturm auch die Windgeschwindigkeit eines Hurrikans der Kategorie zwei erreicht . Damit ist eine Windgeschwindigkeit von bis zu 160 Kilometern pro Stunde möglich, was der zweitniedrigsten Hurrikan-Stufe entspricht. Mit dieser Kraft werde Isaac Dienstagnacht oder Mittwochfrüh entlang der Golfküste zwischen Florida und Louisiana auf Land treffen.

Das wäre dann genau sieben Jahre, nachdem Katrina große Teile von New Orleans zerstört hatte. Damals starben 1.800 Menschen, der Schaden entlang der Golfküste summierte sich auf mehrere Milliarden Dollar. Katrina hatte die Kategorie vier der insgesamt fünf Hurrikan-Stufen erreicht.

Bisher hatte es geheißen, Isaac werde über dem warmen Meer lediglich die erste Stufe auf der Saffir-Simpson-Skale erreichen. Nun halten die Wetterfachleute insbesondere in östlichen Küstenregionen Flutwellen von mehr als drei Metern Höhe und großflächige Überschwemmungen für möglich.

Nach Katrina massiv nachgerüstet

Die Katastrophenhelfer fürchten außerdem Stromausfälle durch heftigen Wind und sintflutartigen Regen. Das heftige Wetter könnte lange anhalten. Denn Isaac bewegt sich nur langsam von der Stelle .

In Louisiana und Mississippi , die wie auch Alabama im möglichen Sturmgebiet liegen, schickten die Katastrophenhelfer die Bewohner niedrig gelegener Küstenareale in Notquartiere. In mittlerweile allen drei Staaten haben die Verantwortlichen den Notstand ausgerufen, damit die bedrohten Regionen staatliche Katastrophenhilfe in Anspruch nehmen können. Nach Katrina hatten Betroffene die Behörde wegen ihrer Reaktionsgeschwindigkeit kritisiert.

Orkane, Hurrikans, Taifune und Zyklone Orkane und Wirbelstürme Als Orkan bezeichnet man einen schweren Sturm ab Stärke 12 auf der Beaufortskala. Sie erreichen Windgeschwindigkeiten von mindestens 64 Knoten. Das sind knapp 120 Kilometer pro Stunde. Hurrikans, Taifune und Zyklone sind tropische Wirbelstürme, deren herausragendes Merkmal ist, dass sie ihre Energie aus dem tropisch warmen Meer beziehen. Bei Wassertemperaturen der oberen 50 Meter von mehr als 26,5 Grad Celsius verdunstet langsam viel Feuchtigkeit, die beim Aufstieg in der Atmosphäre wieder kondensiert und ihre Wärmeenergie schnell an die Luftmassen abgibt – und den Sturm antreibt. Hurrikan und Taifun Im Atlantik, Nord- und Südpazifik werden tropische Wirbelstürme als Hurrikane bezeichnet, im asiatischen Raum heißen sie Taifune. Hurrikans und Taifune sind großräumige Gebilde, deren imposante Wolkenwirbel vielfach einen Durchmesser von 200 Kilometern erreichen und von der Erddrehung in Rotation versetzt werden.Verliert ein Hurrikan oder Taifun den Kontakt zum Meer – geht also sozusagen an Land – verliert er seinen Energienachschub und schwächt sich ab. Ein tropischer Sturm wird definitionsgemäß erst dann zum Hurrikan oder Taifun, wenn er Windstärke 12 oder mehr (118 km/h) erreicht. Zyklon Zyklon ist die Bezeichnung für tropische Wirbelstürme im Golf von Bengalen und im Indischen Ozean. Derartige Stürme können mehrere Meter hohe Wellen aufwirbeln, die schließlich im Bereich von Bangladesch, Myanmar oder Indien auf Land treffen. Damit führen die Zyklone zu großen Verwüstungen, weil sie meist in besonders flachen Regionen aufs Land treffen. Das kann zu Überschwemmungen bis im Landesinneren führen, da die flachen Übergänge vom Flussdelta ins Meer kaum Schutz für die Menschen und die Gebäude bieten. Tornados Tornados sind dagegen viel kleiner und zeichnen sich durch ihre Spiralform aus. Sie entstehen über dem Festland – vor allem in den USA –, wenn unter einer Gewitterwolke Warmluft aufsteigt und sich der Wind dann zu einem Strudel formt. Unterhalb der Wolke wird das als Schlauch sichtbar. Tornados können Geschwindigkeiten von bis zu 500 Kilometer pro Stunde erreichen. Der Sog des Tornados fegt alles in die Luft, was der Windspirale in die Quere kommt.

Die meisten Flughäfen in den bedrohten Gebieten schlossen, Einwohner deckten sich mit Lebensmitteln und anderen wichtigen Versorgungsgütern ein. So war laut Medienberichten auch in New Orleans das Benzin an vielen Tankstellen ausverkauft. Die Arbeiter auf Öl- und Gasplattformen im Golf von Mexiko brachten sich in Sicherheit.

Der Bürgermeister von New Orleans, Mitch Landrieu, äußerte sich überzeugt davon, dass die Stadt gut gewappnet sei. Nach Katrina hatte die Stadt das Deich- und Pumpsystem der Jazzmetropole massiv modernisiert und ausgebaut.

Die Republikaner hatten wegen des heraufziehenden Sturmes ihren Parteitag verschoben . Auf dem Delegiertentreffen wollte die Partei den früheren Gouverneur und Fondsmanager Mitt Romney zum Präsidentschaftskandidaten wählen. Romneys großer Auftritt dort ist am Donnerstag, wenn er in der Abschlussrede die Nominierung annehmen wird. Ein Sprecher sagte, dass der designierte Kandidat die Nominierung und die Rede seiner Frau Ann am Dienstagabend miterleben werde. Die US-Bürger wählen am 6. November ihren Präsidenten. Amtsinhaber Barack Obama hofft auf eine Bestätigung.