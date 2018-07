In weiten Teilen Sibiriens brennen seit Wochen Wälder und trockengelegte Moore. Inzwischen fegt der Feuersturm auch durch den größten Verwaltungsbezirk Krasnojarsk. Betroffen sind außerdem die Regionen Tuva, Irkutsk , Tomsk und die Republik Chakassien. Mehr als hundert Brandherde durchziehen ein Gebiet von der Grenze zur Mongolei Im Süden Russlands bis ins zentrale Sibirien . Mehrere Menschen kamen in den Flammen ums Leben.

Vielerorts breitet sich das Feuer unkontrolliert aus. Bislang hat die Weltöffentlichkeit davon kaum Notiz genommen. Russlands Regierung veröffentlichte zunächst nur spärliche Informationen, sowie Zahlen zum Ausmaß der Naturkatastrophe, die Umweltschützer für stark untertrieben halten.

Dabei scheint die Lage dramatisch. Heute berichtet sogar das russische Katastrophenschutz-Zentrum Emercom auf seiner Website, dass binnen 24 Stunden mehr als 130 Brandherde aufgeflammt seien. Verschiedene Medien meldeten hingegen schon vor Tagen mehr als 180 Brandherde.

In der Borealen Zone sind derartige Waldbrände ein natürliches Phänomen. "Die Nadelwälder sind an Feuer angepasst", teilte der Botaniker Hans Joosten von der Uni Greifswald mit. Der Moorforscher befindet sich derzeit auf einer Expedition ganz im Norden Sibiriens in der Republik Jakutien, die ans Nordpolarmeer grenzt. "Hier ist nichts von dem Bränden zu spüren, aber Kollegen haben von starkem Smog aus Tomsk und Altai berichtet", schrieb der Forscher, der nur sporadisch über eine Satellitenverbindung erreichbar ist, in einer Email an ZEIT ONLINE. Im Verhältnis zur Gesamtfläche der sibirischen Wälder, müsse man sich über die Feuer im Moment nicht aufregen.

Wie groß die jetzt von Feuern betroffene Fläche ist, lässt sich kaum abschätzen. Während manche Quellen von 15.000 bis 23.000 Hektar sprechen, zitiert die russische Nachrichtenagentur RIA Novosti , die einem staatlich kontrollierten Medienkonzern angehört, einen Greenpeace-Aktivisten , der ein Brandgebiet von 11 Millionen Hektar für realistisch hält.

Satellitenaufnahmen der US-Weltraumbehörde Nasa lassen zumindest erahnen, wie weit sich die Feuersbrunst erstreckt. Sie zeigen die verstreuten Brandherde, die auch die unzugänglichen, dichten Waldgebiete der Taiga erreicht haben. Ein Gebiet mit einem einzigartigen Ökosystem. Weil es dort kaum befestigte Wege und Schneisen gibt, haben die Rettungskräfte große Schwierigkeiten, in den Wald vorzudringen, um das Feuer an einzelnen Stellen zu löschen.

Mit Löschflugzeugen und Hubschraubern versucht die Feuerwehr deshalb, die Brände einzukesseln und deren Ausbreitung zu verlangsamen. Vor einigen Tagen mussten Retter, die von Flammen eingeschlossen waren, selbst aus einem Waldgebiet gerettet werden.

Futter finden die Flammen in der trockenen Taiga und den ausgetrockneten Mooren reichlich. Der Sommer in Sibirien ist bislang so heiß und trocken wie seit mindestens 170 Jahren nicht mehr. Damals begannen die Behörden zum ersten Mal damit, Wetterdaten aufzuzeichnen.

Anders als im Jahr 2010 , als dichter Rauch Russlands Hauptstadt wochenlang den Atem raubte, sind diesmal überwiegend Gebiete betroffen, in denen deutlich weniger Menschen pro Quadratkilometer leben als im Raum Moskau . Wenn sich das Feuer weiter ausbreitet, könnte sich das aber schnell ändern. In der Stadt Tomsk zum Beispiel, wo eine halbe Million Menschen lebt, musste bereits der Flughafen wegen der starken Rauchentwicklung tagelang schließen. Smog vernebelt die Wohngebiete – das Feuer hat auch gesundheitliche Folgen.

Nichts gelerntaus den Bränden von 2010

Die Waldbrände sind also kein reines Umweltproblem. Die Menschen lebten nicht "irgendwo in der Isolation, auf dem Mond", sondern mitten in der Taiga, wo es jetzt vielerorts brennt, sagte auch der russische WWF-Aktivist Alexander Bryukhanov. In der Siberian Times kritisiert er die Informationspolitik des Kreml: Die offiziellen Waldbrand-Statistiken würden den Menschen in Sibirien "nicht mehr als ein müdes Lächeln" entlocken. "Ihnen braucht man nicht zu erzählen, dass die echten Statistiken ein höheres Ausmaß der Brände belegen, als diejenigen, die aus Moskau gemeldet werden."



Bereits nach der Feuersbrunst von 2010 hatte es scharfe Kritik am Umgang der Regierung mit der Katastrophe gegeben. Paradoxerweise machte sich Regierungschef Dmitri Medwedew bei einem Besuch im Krisengebiet vor einigen Tagen die Argumentation der Kritiker zu eigen: Russland müsse dringend mehr in Technik und Aufklärung investieren, sagte der Ex-Präsident nach Angaben der Agentur Interfax in Omsk.