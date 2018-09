In der Tierhaltung soll weniger Antibiotikum eingesetzt werden. Das Bundeskabinett beschloss eine Änderung des Arzneimittelgesetzes, um den Einsatz dieser Medikamente in der Tiermast zu reduzieren. In einer Datenbank sollen die Länder den Antibiotika-Einsatz besser erfassen und kontrollieren. 2011 wurden 1.734 Tonnen Antibiotika an Tiere verabreicht, mehr als doppelt so viel wie noch 2005.

Wenn Bund und Länder besser zusammen arbeiten würden, könnte der Einsatz von Antibiotika innerhalb weniger Jahre deutlich reduziert werden, sagte Bundesagrarministerin Ilse Aigner ( CSU ). Die Gesetzesverschärfung setze dazu an den entscheidenden Stellen an, "und zwar vor Ort in jenen Betrieben, in denen es nötig ist ".

Die Überwachungsbehörden sollen einschreiten, wenn ein Betrieb übermäßig viel Antibiotikum an seine Tiere verfüttert. Solche Unternehmen sollen verpflichtet werden, ein Konzept für den Einsatz von weniger Medikamenten vorzulegen, wozu etwa mehr Hygiene in den Ställen gehören kann.

Der Datensatz soll Auskunft darüber geben, ob es in bestimmten Regionen verstärkt Probleme gibt. Ob die Länder die bundeseinheitliche Datenbank aufbauen, bleibt allerdings ihnen überlassen.

Grüne: Massenmedikation ist das Problem

Die geplante Gesetzesänderung wird den Grünen zufolge ihr Ziel verfehlen. "Es bleiben schwere Fehler im System", sagte die Fraktionsvorsitzende Renate Künast. "Es ist nach wie vor nicht vorgesehen, das individuelle Tier zu behandeln, sondern es darf weiterhin der ganze Bestand behandelt werden."

Zudem gebe es keine konkreten Vorgaben, wie stark der Einsatz von Antibiotika sinken müsse. "Das Reduktionsziel muss null sein", forderte Künast. Den Gesetzesentwurf nannte sie mangelhaft.