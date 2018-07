Das Tian-Shan-Gebirge in Zentralasien ist eine fast menschenleere Gegend, in der nur vereinzelte Hirten in einfachen Verhältnissen wohnen. Die beiden Fotojournalisten Sara Sun Hee Schuh und Christian Martischius haben hier Wildhüter der kirgisischen Naturschutzbund-Filiale begleitet. Wilderei ist dort ein großes Problem und bedroht den Lebensraum von Schneeleoparden oder dem Marco-Polo Schaf. Denn immer mehr kommerzielle und organisierte Gruppen haben die kirgisische Tierwelt als Profitobjekt entdeckt.