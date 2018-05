Auf fast 10 Meter Höhe stieg das Wasser in Bundaberg in den vergangenen Tagen. So etwas haben die Bewohner der Stadt an der Nordostküste Australiens noch nicht erlebt. Eingekesselt von den Fluten, ausgelöst durch Starkregen und Wirbelstürme, warteten Hunderte Bewohner auf Hilfe aus der Luft. Mit Helikoptern retteten Hilfsmannschaften die Menschen aus der überschwemmten Stadt. 2.000 Häuser und 200 Geschäfte stehen unter Wasser, 7.500 Menschen mussten flüchten. Zwar ist der Regen Sonnenschein gewichen, doch die Flut könnte noch Tage anhalten.