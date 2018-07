Serbiens Pannen-Minister darf weiterwursteln. Agrarminister Goran Knežević trage für die Affäre um die mit Schimmelpilzgiften belastete Milch "keine subjektive Verantwortung", erteilte Alexander Vučić, der Chef der regierenden Partei SNS, zu Wochenbeginn dem umstrittenen Würdenträger die vorläufige Absolution: Es wäre "nicht fair", ihn nun auszuwechseln.

Andere hatten weniger Glück: Gleich vier Direktoren und Abteilungsleiter haben als Sündenböcke für den Aflatoxin-Skandal in dem Balkanstaat ihre Posten zu räumen. Der Grund: In Mais aus Serbien war das als krebserregend geltende Gift Aflatoxin aufgetaucht. Fressen Nutztiere damit kontaminiertes Futter, geraten diese Schadstoffe auch in die Milch. Genau das passierte in Serbien, wodurch am Ende belastete Milch in unzähligen Supermärkten in mehreren Staaten Ex-Jugoslawiens auftauchte.

Krisennot macht auch in Belgrad erfinderisch. Per Federstrich hatte Knežević vergangene Woche den überhöhten Aflatoxin-Gehalt in der Milch aus der Welt zu schaffen gesucht. Mit der Anhebung des in der EU gültigen Grenzwertes von 0,05 auf 0,5 Mikrogramm pro Liter erklärte der 55-jährige die Milchkrise kurzerhand für "gelöst". Von seinem Parteichef wurde der frühere Basketballprofi nun wieder zurückgepfiffen. Der Grenzwert werde wieder auf die EU-Norm von 0,05 Mikrogramm abgesenkt, sagte Vučić: "Alle Milch, die die Bürger in den Läden kaufen können, ist absolut gesund."

Aflatoxine Was sind Aflatoxine? Die Aflatoxine B1 und M1 sind Schimmelpilzgifte, die bei Tieren und Menschen schon bei Aufnahme geringer Mengen giftig wirken. Sie können das Erbmaterial schädigen und stark krebserregend sein. Gebildet werden diese Gifte von verschiedenen Pilzen der Gattung Aspergillus. Besonders häufig werden Aflatoxine in Regionen mit warmem und feuchtem Klima nachgewiesen. Oft gelangen sie über Pilzbefall vor oder nach der Ernte von Früchten, Mais und Reis in die Nahrungskette. Das Aflatoxin M1 kann in der Milch von Tieren auftreten, wenn an diese mit Aflatoxin B1 verunreinigter Mais verfüttert wurde. Grenzwerte in der EU Um die Aufnahme von Aflatoxinen M1 über Lebensmittel zu minimieren, hat die EU bereits 2006 zulässige Höchstwerte und die entsprechenden Analyse-Verfahren festgelegt. Ähnliche Höchstwerte für das Viehfutter wurden von der damaligen EG bereits 2002 festgeschrieben. Vom EU-Anwärter Serbien wurde der EU-Standard für den Aflatoxin-Gehalt in Lebensmitteln 2011 übernommen. Kritiker bemängeln, dass die Höchstgrenze für Viehfutter in Serbien weiter ein Vielfaches über dem EU-Wert liegt. Auch entsprechen die nationalen Laboratorien und Analysen nicht dem EU-Standard. Sowohl Serbiens Landwirtschaftsministerium als auch die Provinzregierung der Vojvodina haben darum nun mehrere Analysen von Milchproben bei Labors in Deutschland und den Niederlanden angeordnet. Quelle: EFSA

Die widersprüchlichen Verlautbarungen ihrer Landesväter finden bei den Verbrauchern immer weniger Gehör. Absatzeinbrüche von bis zu 50 Prozent vermelden Serbiens Molkereien: Laut Schätzungen drohen ihnen Verluste von monatlich 50 Millionen Euro.

Noch größeren Schaden müssen Serbiens Getreidebauern fürchten. Mais ist für den EU-Anwärter ein wichtiger Devisenbringer. Jährlich führt Serbien 1,5 Millionen Tonnen davon aus: Mit einem Jahresexporterlös von 387 Millionen Dollar ist Mais das ertragreichste Agrarprodukt des Landes. Doch der Handel mit serbischem Mais ist praktisch zum Erliegen gekommen. "Der Markt ist tot", berichtet ein Getreidebauer auf dem Fachportal Stips.

45.000 Tonnen von mit Aflatoxinen belastetem Mais serbischen Ursprungs sind in niedersächsische Futtermittelwerke gelangt. Zwar führt Serbien mehr als die Hälfte seiner Agrarexporte in die EU aus. Nach Deutschland sei aber in den vergangenen 14 Monaten überhaupt kein Mais ausgeführt worden, behauptet Belgrad: Der verseuchte Mais, der in Niedersachsen für Wirbel sorgte, stamme aus Rumänien. Der Umweg übers Nachbarland ist indes durchaus üblich: Der Großteil der serbischen Getreide-Exporte wird über die Donau in die Getreidesilos des rumänischen Schwarzmeerhafens Constanta verschifft.

Fatales Krisenmanagement

Vertuschen und Verharmlosen ist in Serbien in Sachen Aflatoxine schon seit Monaten angesagt. Seit im Oktober nach Italien exportierter Futtermais wegen zu hoher Schimmelpilzgift-Belastung zurückgewiesen wurde, übt sich Belgrad in einem Krisenmanagement des Schönredens, absurder Behauptungen und Halbwahrheiten.

Während im benachbarten Kroatien belastete Milch im Februar relativ zügig aus dem Verkehr gezogen wurde, machte sich Serbiens Agrarminister erst einmal auf die Suche nach dem vermeintlich Schuldigen. Seinen Vorgängern kreidete er übertriebenen "Euro-Fanatismus" an: Diese hätten EU-Grenzwerte übernommen, ohne für ein effektives System zu deren Einhaltung zu sorgen.