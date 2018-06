Ob krank, verletzt, verwaist, vertrieben oder leidend: Die Pfleger im Sarvey Wildlife Care Center im US-Staat Washington übernehmen, wenn Tiere in Not sind. Annie Marie Musselman wurde eine von ihnen. In ihrem Bildband Finding Trust (Kehrer Verlag) zeigt sie die Patienten der Wildtierauffangstation. Dabei kommen sie uns sehr nahe. In Musselmans Porträts lässt sich erkennen, wie die Tiere Vertrauen fassen zu ihren menschlichen Helfern. Ob die Geschöpfe überleben oder sterben, sie versprühen eine Wärme, berichtet die Fotografin. Diese Momente fing sie ein.