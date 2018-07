Prüfend fährt der Tierseuchenforscher Martin Groschup mit seiner Hand über Labortische aus Edelstahl. Von der Decke der Hochsicherheitszone des Bundesforschungsinstituts für Tiergesundheit auf der Ostsee-Insel Riems baumeln blaue Luftschläuche – Lebensadern, die die in Überdruckanzügen gekleideten Virologen bald bei ihrer Arbeit mit den gefährlichsten Tierseuchenerregern mit Atemluft versorgen sollen. In den zwei Geschossen über den Laboren arbeitet die Lüftungstechnik, autarke Systeme in doppelter Ausführung. Sie verhindern, dass Erreger in die Umwelt entweichen. Im abgeschotteten Kellergeschoss warten Kill-Tanks für verseuchte Abwässer und eine eigene unabhängige Tierkörperbeseitigungsanlage auf ihren Einsatz.

Nach fünfjähriger Bauzeit wird an diesem Freitag mit dem Hochsicherheitstrakt das Herzstück des neuen Friedrich-Loeffler-Instituts (FLI) übergeben. Nirgendwo in Europa gibt es ähnliche Labore und Ställe der höchsten Sicherheitsstufe 4, in denen mit Großtieren an tödlichen Erregern wie Sars, Ebola oder dem Krim-Kongo-Hämorrhagischen Fieber geforscht werden kann. Krankheiten, die als Zoonosen hochgefährlich für den Menschen sind und gegen die es keine wirksame Impfung oder Therapie gibt.

Lediglich im kanadischen Winnipeg und dem australischen Geelong arbeiten vergleichbar dimensionierte Einrichtungen, sagt der Institutschef Thomas Mettenleiter. Bundeskanzlerin Angela Merkel wird am Freitag bei der Einweihung des Institutes einer der letzten Besucher in der Hochsicherheitszone sein. Schrittweise werden die komplexen Anlagen bis 2015 hochgefahren, Notfallsituationen trainiert und Mitarbeiter geschult, bevor dort mit den Erregern gearbeitet wird.

Rund 300 Millionen Euro investierte der Bund in den Forschungskomplex mit 89 Laboren und 163 Stalleinheiten. Aus Sicht der Tierseuchenforscher eine "weise, weitsichtige Entscheidung", die der Bund 1996 und damit weit vor dem Rinderwahnsinn BSE oder der Vogelgrippe H5N1 getroffen hatte. Erst kürzlich bescheinigte der Wissenschaftsrat dem Institut eine "exzellente Forschung" im Kampf gegen Tierseuchen.

Tierseuchen können auch für Menschen gefährlich werden



In den vergangenen 15 Jahren, seit der BSE-Krise, hat sich der Schwerpunkt der Tierseuchenforschung verschoben. Neben der Bekämpfung klassischer Seuchen wie Schweinepest rücken Zoonosen (Krankheiten, die von Tier auf Mensch und umgekehrt übertragbar sind) und neue Infektionen stärker in den Fokus. Globalisierung und möglicherweise der Klimawandel tragen zur Ausbreitung bei.

"Jeder Erreger kann durch den intensiven Personen- und Warenverkehr innerhalb kurzer Zeit bei uns landen", sagt Institutsleiter Mettenleiter. BSE und Vogelgrippe sind Krankheiten, die auf den Menschen übergehen können. Daneben erobern exotische Mücken zunehmend Deutschland als Lebensraum. Die als Überträger des für Menschen gefährlichen West-Nil-Virus bekannte Asiatische Buschmücke wurde erstmals im Jahr 2012 in einer größeren Population in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz nachgewiesen.

Die Blauzungenkrankheit und Infektionen mit dem Schmallenberg-Virus sind Krankheiten, die von Gnitzen auf Rinder und Schafe übertragen werden. Durch die Blauzungenkrankheit verendeten 2007 rund 12.500 Schafe und 2900 Rinder. Zudem rücken Krankheiten wie das Rift-Valley-Fieber ins Blickfeld. Bislang in Europa unbekannt, haben sie das Potenzial hier einzufallen. Die Impfstoffe seien schlecht, die Diagnostik sperrig, sagt Seuchenforscher Groschup.

Mit den neuen Laboren sehen die Wissenschaftler Deutschland für Gefahren gewappnet. In Europa nimmt das FLI bereits eine zentrale Rolle ein. Es betreibt knapp 80 nationale Referenzlabore, von denen acht als Referenzlabore der Weltorganisation für Tiergesundheit fungieren. Hinzu kommen ein WHO-Tollwutzentrum sowie drei weitere Referenzlabore für die Welternährungsorganisation FAO. Im Mittelpunkt stehen die Influenza bei Tieren, die Newcastle-Krankheit und die Schweinepest.